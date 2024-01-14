Провели плідну роботу: Залужний зустрівся з командувачами напрямків на Сході та Півдні
Джерело:Головнокомандувач ЗСУ
Ситуація на східних та південних напрямках фронту залишається непростою. Головнокомандувач ЗСУ провів зустріч із командувачами, які виконують завдання там.
Валерій Залужний разом із начальником Генштабу Сергієм Шапталою кілька днів провели в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Таврія" та "Одеса". Вони зустрілись із командувачами напрямків та командирами бригад.
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Узгодили подальші кроки
Залужний розповів, що вдалося провести плідну роботу із військовими, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі. Крім цього, вони узгодили кроки задля підвищення ефективності застосування військ з урахуванням ресурсів та оперативної ситуації.
Також разом із командувачем Військово-морських сил вони детально обговорили питання ситуації в акваторії Чорного моря.
Ситуація на фронті
- Російська армія не припиняє атакувати Україну. Протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення на полі бою. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.
- На Лиманському напрямку вдалося відбити 4 атаки окупантів в районі Макіївки Луганської області та Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки противника поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
- На Авдіївському напрямку наші захисники стримують ворога, який досі намагається оточити Авдіївку. Наша армія тримає оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Відбили 5 атак противника в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку наші підрозділи продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 17 атак.