"Звільнення" Залужного: у Сухопутних військах відреагували на чутки

Ввечері 29 січня мережею ширилися чутки, що начебто Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звільнили з посади. Згодом в Офісі Президента таку інформацію заперечили.

Насамперед подібні вкиди вигідні тим, хто їх пише. Як правило, це люди, які жодним чином не впливають на кадрову та інформаційну політику в Україні. Такою думкою з 24 Каналом поділився голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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Треба шукати "кротів"

Тимочко підкреслив, що багато політиків, депутатів та законодавців вже готуються до виборів і хочуть привернути до себе увагу іменами, які резонують та є публічними. Переважна частина боїться проґавити "той самий момент" або "хвилину слави".

Як це зупинити? Дуже просто. Коли такі політики заявляють, що в них є інформація безпосередньо з Кабміну, зі Ставки Головнокомандувача, то у мене питання. Чому СБУ, прокуратура, інші відповідні служби, ГУР на це не реагують? Це витік таємної інформації із закритого середовища. Потрібно шукати "кротів" або доводити, що це неправда. Це логічно. Для того, щоб не було панічних вкидів,

– сказав Іван Тимочко.

Як реагувати на вкиди

Тимочко наносив, що щойно хтось зачитує "марсіанські хроніки", всі починають панікувати, не дочекавшись реакції від офіційних джерел. Потрібно зберігати інформацію гігієну та розуміти, що є певна процедура для переміщення чи звільнення з посади високопосадовців або високовідповідальних командирів.

У ЗМІ інформація про звільнення Залужного з'являється не вперше. У листопаді нардеп Володимир Ар'єв написав, що отримав від джерел інформацію про те, що міністр оборони Рустем Умєров буцім вніс подання про звільнення Головнокомандувача Валерія Залужного.

Крім того, варто дочекатися особистої заяви людини, яку начебто звільнили. Хоча ні керівництво держави, ні військові керівники не можуть на кожний вкид скликати пресконференцію та давати роз'яснення. Оскільки це може тривати безперервно й дедалі більше людей захочуть на цьому маніпулювати та зробити політичні іміджі чи рейтинги.

Ми бачимо, що Главком та міністр (оборони Рустем Умєров – 24 Канал) спокійно виконують свої завдання. Це таке політичне життя країни, яке вирує. Може воно є певним індикатором того, що ми демократична держава й висловлювання думок не заборонене. Принаймні немає жорсткої цензури. Звісно, антидержавні заяви мають присікатися,

– резюмував голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Зауважимо, того ж дня ширилися чутки про нібито звільнення міністра Рустема Умєрова. Проте в Міноборони спростували цю інформацію.

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