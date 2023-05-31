Нарешті добрались до сайту Міноборони, – ветеран СБУ про розшук Росією українських генералів

Росія 30 травня оголосила в розшук українських командувачів Валерія Залужного та Олександра Сирського. Інформація про це з'явилась на сайті російського міністерства внутрішніх справ.

Проте мотиви розшуку українських генералів Залужного та Сирського країна-агресорка чомусь не вказала. Генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун зауважив, що ця "подія" не варта жодної уваги і взагалі не має значення. Про це він розповів 24 Каналу.

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Намагаються зробити хоч щось

Напевно, російській владі немає чим більше зайнятися.

Можливо росіяни нарешті добралися до сайту Міністерства оборони чи Генерального штабу України і вирішили всіх, хто там вказаний, почати розшукувати,

– припустив генерал-майор СБУ в запасі.

На тлі того, що Росія розшукує прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Ахмада Хана, українські генерали опинились в непоганій "компанії".

Віктор Ягун пояснив, чому Росія оголосила в розшук українських командувачів: дивіться відео

Втім, причина такої активності російської влади лежить на поверхні. Після гучних провалів російської оборони – атаки дронів на Москву, прориву ДРГ з російськими громадянами на територію країни-агресорки, Кремлю потрібно якось відволікти своє суспільство.

"Вони намагаються показати, що хоч не змогли закрити небо власної столиці, то принаймні оголосили в розшук Залужного та Сирського, – наголосив Віктор Ягун.

Більше про оголошення Росією в розшук Залужного та Сирського

Російські правоохоронці раптово оголосили в розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Відомо, що Росія порушила проти Залужного кілька справ, звинувачуючи його у буцімто "застосуванні заборонених методів ведення війни" та ймовірному "обстрілі мирного населення на Донбасі".

Водночас через що саме оголошено в розшук українських генералів, в країні-агресорці не уточнили.

Радник глави ОПУ Михайло Подоляк прокоментував оголошення Росією в розшук Залужного та Сирського. На його думку, генерали "можуть прийти самі до слідчого комітету Росії". Однак, прийдуть вони саме до тих росіян, які вирішили їх розшукувати і "зададуть їм певні зустрічні питання".