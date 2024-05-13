"Вибухова" поїздка: на окупованій частині України підірвали автівку російського депутата

На окупованій частині України невідомі підірвали машину депутата Астраханської обласної думи Дениса Харитонова. У момент вибуху він перебував в авто.

Окупанту дивом вдалося вижити і не постраждати. Його авто згоріло дотла, про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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"Давно мене не підривали в моїй машині"

Автомобіль депутата Астраханської області Дениса Харитонова підірвали на тимчасово окупованій території. Сам депутат в момент вибуху знаходився в автомобілі, втім, чудом йому вдалося вижити.

За інформацією від російських ЗМІ, автомобіль підірвали 12 травня. Втім, про місце де все сталося, не повідомляється.

Не обійшлося і без "героїчної" історії від депутата. За словами Харитонова в момент вибуху він їхав на своїй машині до рідних одного з поранених окупантів, щоб відвезти їм його речі.

Слава Богу, не згорів одразу і встиг врятувати документи та особисті речі тяжко пораненого товариша "Шмєля", які віз його рідним... Давно мене не підривали в моїй машині,

– сказав Харитонов.

Зазначимо, що на відео ми можемо побачити звичайнісінький штатний автомобіль, але депутат велично називає його БМД (бойова машина депутата).

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