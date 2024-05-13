"Вибухова" поїздка: на окупованій частині України підірвали автівку російського депутата
На окупованій частині України невідомі підірвали машину депутата Астраханської обласної думи Дениса Харитонова. У момент вибуху він перебував в авто.
Окупанту дивом вдалося вижити і не постраждати. Його авто згоріло дотла, про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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"Давно мене не підривали в моїй машині"
Автомобіль депутата Астраханської області Дениса Харитонова підірвали на тимчасово окупованій території. Сам депутат в момент вибуху знаходився в автомобілі, втім, чудом йому вдалося вижити.
За інформацією від російських ЗМІ, автомобіль підірвали 12 травня. Втім, про місце де все сталося, не повідомляється.
Не обійшлося і без "героїчної" історії від депутата. За словами Харитонова в момент вибуху він їхав на своїй машині до рідних одного з поранених окупантів, щоб відвезти їм його речі.
Слава Богу, не згорів одразу і встиг врятувати документи та особисті речі тяжко пораненого товариша "Шмєля", які віз його рідним... Давно мене не підривали в моїй машині,
– сказав Харитонов.
Зазначимо, що на відео ми можемо побачити звичайнісінький штатний автомобіль, але депутат велично називає його БМД (бойова машина депутата).
Палаюче авто окупанта: дивіться відео
Підірвані авто окупантів: останні новини
- У квітні в Москві підірвали автівку колишнього співробітника СБУ Василя Прозорова. Колаборанта госпіталізували. Попередньо, у нього травма ніг і рук.
- Є і інший експрацівник СБУ, якого підірвали в окупованому Докучаєвську. Мовиться про Ігоря Циферова. Зазначається, що в момент вибуху, в авто перебував і інший "поважний днрівець".
- Також є інформація, що в Старобільську підірвали авто колаборанта Чайки. Згодом російські пропагандисти підтвердили загибель колаборант.