Підозрюваному у замаху на вбивство Фіцо висунули звинувачення: пенсіонеру загрожує довічне
Джерело:Tvnoviny.sk
Поліція Словаччини висунула звинувачення 71-річному чоловіку у замаху на умисне вбивство прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. Тепер пенсіонеру загрожує покарання у вигляді 25 років позбавлення волі або довічного ув'язнення.
Юраю Цінтулі було висунуто звинувачення уранці четверга, 16 травня, за спробу вбивства з помсти щодо особи, яка перебуває під захистом. Мотивом злочину була незгода з політикою нинішньої влади та запланованими нею змінами.
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Планував напад за кілька днів до інциденту
Цінтула зізнався поліції, що планував напад за кілька днів до інциденту. Він зазначив, що мав намір завдати шкоди прем'єр-міністру, але не вбивати його. Зброя, якою він скористався, перебувала у його законному володінні понад 30 років.
Під час нападу 71-річний стрілець здійснив п’ять пострілів у Фіцо, три з яких влучили в нього. Правоохоронці детально обстежили місце події за допомогою 3D-сканера.
Близько 23:00 15 травня підозрюваного привезли до його автомобіля, на якому він приїхав до міста Гандлова. Після обшуку машини було знайдено мобільний телефон стрільця, і транспортний засіб був заарештований. Водночас у Левіце поліція охороняла багатоквартирний будинок, де проживав Цінтула.
Прем'єр-міністр Роберт Фіцо перебуває під медичним наглядом. Інформація щодо його стану здоров'я наразі не розголошується. Слідство триває.
Замах на Фіцо: коротко
- 15 травня в Гандлові невідомий вчинив замах на прем'єра країни Роберта Фіцо. Очевидці розповіли, що до політика хтось з натовпу звернувся зі словами: "Роберте, йди-но сюди", одразу після того, як прем'єр підійшов, у нього вистрілили декілька разів.
- Внаслідок поранень Фіцо було терміново доставлено до лікарні у вкрай важкому стані. Прем'єр отримав 2 – 3 постріли в живіт.
- Станом на 16 травня стан Фіцо вдалося стабілізувати, втім, він і досі залишається важким. Директорка лікарні Міріам Лапунікова повідомляє, що операція тривала близько п'яти годин.
- Також на замах уже відреагували і в Кремлі. За словами Пєскова, у Росії вважають цей напад "абсолютно неприйнятним". Також він повідомив, що Путін вислав телеграму президентці Словацької Республіки Зузані Чапутовій.