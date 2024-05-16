Підозрюваному у замаху на вбивство Фіцо висунули звинувачення: пенсіонеру загрожує довічне

Поліція Словаччини висунула звинувачення 71-річному чоловіку у замаху на умисне вбивство прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. Тепер пенсіонеру загрожує покарання у вигляді 25 років позбавлення волі або довічного ув'язнення.

Юраю Цінтулі було висунуто звинувачення уранці четверга, 16 травня, за спробу вбивства з помсти щодо особи, яка перебуває під захистом. Мотивом злочину була незгода з політикою нинішньої влади та запланованими нею змінами.

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Планував напад за кілька днів до інциденту

Цінтула зізнався поліції, що планував напад за кілька днів до інциденту. Він зазначив, що мав намір завдати шкоди прем'єр-міністру, але не вбивати його. Зброя, якою він скористався, перебувала у його законному володінні понад 30 років.

Під час нападу 71-річний стрілець здійснив п’ять пострілів у Фіцо, три з яких влучили в нього. Правоохоронці детально обстежили місце події за допомогою 3D-сканера.

Близько 23:00 15 травня підозрюваного привезли до його автомобіля, на якому він приїхав до міста Гандлова. Після обшуку машини було знайдено мобільний телефон стрільця, і транспортний засіб був заарештований. Водночас у Левіце поліція охороняла багатоквартирний будинок, де проживав Цінтула.

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо перебуває під медичним наглядом. Інформація щодо його стану здоров'я наразі не розголошується. Слідство триває.

Замах на Фіцо: коротко