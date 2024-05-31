Фіцо переводять на лікування вдома: який стан здоров'я прем'єра Словаччини
Джерело:ta3
Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо 30 травня доставили з лікарні назад у Братиславу. Своє лікування глава словацького уряду продовжить вдома.
Варто зазначити, що минуло понад 2 тижні з того, як на Роберта Фіцо вчинили замах. Тоді словацький прем'єр зазнав вогнепальних поранень у живіт.
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Який стан здоров'я Фіцо зараз
Директор лікарні, де лікувався Фіцо, Міріам Лапунікова розповіла журналістам словацького видання ta3, що стан прем'єр-міністра країни стабілізований. Окрім того, Роберт Фіцо вже почав реабілітацію.
Цього ж дня директорка повідомила, що медична комісія визначить дату виписки глави словацького уряду з лікарні. Було зазначено, що після виписки урядовець отримуватиме домашній догляд, згідно з власним проханням прем'єр-міністра Фіцо, підтвердженим лікарем.
Що відомо про замах на Фіцо
- У місті Гандлов 15 травня під час виїзного засідання словацького уряду, на якому був присутній прем'єр-міністр Фіцо, пролунали постріли. Один з натовпу покликав прем'єр-міністра до себе, спонукаючи його підійти, після чого останній був застрелений. Пораненого політика доставили до найближчої лікарні в Банській Бистриці, і, як повідомлялося, після інциденту він перебував у свідомості.
- Швидко відреагувавши на інцидент, словацькі правоохоронці оперативно затримали нападника, яким виявився 71-річний Юрай Цинтула. Чоловік заявив, що його дії були мотивовані незгодою з політикою уряду. Наразі слідчі шукають потенційних співучасників, оскільки після нападу його сторінки в соціальних мережах були раптово видалені, а листування зникло.
- Президент України Володимир Зеленський засудив замах на словацького прем'єра. За його словами, слід докласти всіх зусиль, щоб насильство не стало нормою в будь-якій країні, формі чи сфері. Лідер країни побажав якнайшвидшого одужання Фіцо та висловив солідарність із народом Словаччини.
- Стан Фіцо був критичним, але його вдалося стабілізувати завдяки зусиллям медиків. Міністр оборони Словаччини похвалив лікарів за їхню чудодійну роботу з лікування прем'єр-міністра.
- Варто зазначити, що Роберт Фіцо відзначився своїми проросійськими поглядами та скандально висловлювався про війну проти нашої країни. Що відомо про нинішнього главу словацького уряду – читайте у матеріалі.