Катування током, тортури: Олевський розповів цікаві деталі про "нападників" Симоньян і Собчак

В Росії ФСБ нібито запобігла спробі "замаху" на відому пропагандистку Маргариту Симоньян та скандальну політикиню Ксенію Собчак. Ба більше, "затримані" вже зізнались у своїх намірах і навіть визнали, що буцімто мали зв'язок з СБУ.

Опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський повідомив, що затриманих, яких звинувачують в "замаху", перед тим, як вони зізнались у злочину, жорстко катували, щоб вибити свідчення. Про це він розповів 24 Каналу.

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Одного нібито відпустили

Він зазначив, що видання "The Insider" зв'язалось з представниками "неонацистського об'єднання NS/WP", до якого належали затримані, зокрема, Єгор Савельєв та Сергій Короленков. Усього було затримано п'ятеро людей.

Вони розповіли, що одному з тих, кого тримає ФСБ, нібито зламали руку. Також їх катували током, душили,

– повідомив він.

Проте одного з них буцімто відпустили – Михайла Балашова. Однак це не підтверджена інформація. Повідомлялось, що він буцімто створив "неонацистське угруповування "Параграф-88", а потім "отримав замовлення на вбивство Симоньян та Собчак".

Проте, за інформацією "The Insider", ця організація існувала не довго та саморозпустилась через "грубе порушення безпеки одним з учасників". І відбулось це ще до того, як відбулось затримання.

"Тобто люди зібралися проти "правого" чи "лівого" "двіжа", вони дізнались, що один з них телефонує, припустимо, у ФСБ і повідомляє всім, що він "неонацист". І вони зрозуміли, що їх в Росії можуть затримати по будь-якій з екстремістських статей. Тоді вони припинили діяльність організації. Але їх все одно затримали та звинуватили у "замаху", – наголосив опозиційний журналіст.

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У Симоньян – великі проблеми

Олевський зауважив, що в середовищі цих людей міг бути провокатор з ФСБ. Вони могли в чаті щось обговорювати, а провокатор здав їх, адже зрозумів, що цих хлопців можна "підставити" у скоєнні "страшного замаху" на Симоньян та Собчак.

У Симоньян, за словами журналіста, останнім часом були великі медійні проблеми. Вона зникла під час заколоту Євгенія Пригожина, і було не зрозуміло, за Путіна вони чи ні. А зараз з'ясовується, що "за Путіна", адже навіть СБУ знайшла дітей в Росії, щоб позбутися неї. І тепер Симоньян буде розповідати в ефірах, як "українці її хочуть ліквідувати" і яка вона впливова.

"Зараз цих хлопців будуть катувати током, поки вони не зізнаються, що збирались вчинити "замахи" проти усіх підряд", – підкреслив редактор "The Insider".

Можуть стати новими політв'язнями

Що стосується звинувачення їх у зв'язку з СБУ, то співрозмовник видання з організації NS/WP зазначив, що вони "не "заукраїнці" та не "трансукраїнці". Проте друзі в деяких з учасників організації в Україні є. Однак серед затриманих ніхто на території України ніколи не перебував. А звинувачення у "замаху" на Симоньян та Собчак він назвав "брехнею чекістів".

Хоча ці хлопці зараз виправдовують себе, що природно і ми не повинні їм вірити. Але виходячи з практики ФСБ по роботі з такими людьми, я скоріш повірю їм, ніж фсбшникам, – зазначив Олевський.

Проте подальша доля затриманих виглядає доволі сумно. Найімовірніше їх будуть "ламати", змусять у всьому "зізнатися", а потім відправлять за ґрати. А в тюрмі їх будуть вербувати. Можуть й відправити на фронт.

"Вони можуть стати новими політв'язнями в Росії", – зауважив Тимур Олевський.

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