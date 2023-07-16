У Зеленського прокоментували "замах" на Симоньян і Собчак

У Росії заявили про те, що нібито готувався замах на пропагандисток Симоньян та Собчак. Не минулося без "українського сліду".

В ефірі національного телемарафону радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував російський фейк про замах на Маргариту Симоньян і Ксенію Собчак. Про це пише 24 Канал.

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Для України неважливі Собчак та Симоньян

Передусім Подоляк зазначив, що ні Симоньян, ні Собчак не відіграють якоїсь важливої ролі й точно не потрібні Україні. За його словами, все, що роблять пропагандистки Симоньян та Собчак – це на їхню "достатньо дивну аудиторію".

Вони нам абсолютно точно не потрібні. Вони ні на що не впливають. Вони не відіграють сьогодні якусь важливу роль в тому, що відбувається, і в рамках війни в цілому, і в рамках втрати Росією позицій в глобальному сенсі. Вони позбавлені сенсу,

– сказав він.

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Що передувало