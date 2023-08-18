Замах на заступника глави податкової Сокура: в поліції назвали можливий мотив

На заступника глави податкової Євгена Сокура 17 серпня спробували здійснити замах. У поліції розповіли, що є головним мотивом спроби злочину.

Глава Національної поліції України Іван Вигівський в ефірі телемарафону розповів, що поліція попередила напад, коли підозрювані із заготовленими битами направлялись у бік під'їзду, з якого мав вийти Сокур. У Офісі генпрокурора розповідали, що посадовця хотіли покалічити бейсбольними битами, пише 24 Канал.

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Який головний мотив замаху на Сокура

Іван Вигівський розповів, що інформацію про підготовку злочину оперативники отримали заздалегідь. Так правоохоронці змогли врятувати посадовця.

Очільник нацполіції пояснив, що затримані мали фото посадовця та його машини. Це вказує на замовний характер злочину.

Хто зараз замовив його – встановлюємо. Зараз вже певна інформація є,

– запевнив Вигівський.

За його даними, основний мотив, який поліція розглядає зараз, – це професійна діяльність.

"В принципі, він і сам також підтверджує, що найімовірнішим мотивом є його професійна діяльність. Але ми розглядаємо й інші версії. Буде зрозуміло, коли дізнаємось замовника нападу", – пояснив очільник української поліції.

Іван Вигівський розповів, що вранці 18 серпня затриманим оголосили підозру в готуванні до вчинення тяжких тілесних ушкоджень. Вони перебувають в СІЗО. Найближчим часом їм обиратимуть запобіжний захід.

Гетьманцев говорив про схемщиків

За словами Гетьманцева, який є главою комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, замовники – схемщики, що втратили "бізнес" та перейшли межу.

Євгена вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку. Низький уклін професіоналам з Департаменту карного розшуку Нацполу,

– заявив нардеп.

Що відомо про спробу замаху на Сокура