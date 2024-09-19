Ситуація ескалується: політолог розібрав, яке значення мають замахи на Трампа

Перший замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа дійсно може бути реальним. Однак друга спроба, найімовірніше, є класичною спецоперацією ФСБ чи інших російських спецслужб.

Таким припущенням з 24 Каналом поділився політолог Олексій Буряченко, зауваживши, що в цій історії аж занадто сильно простежується російський слід. На це вказують кілька факторів.

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Яке значення мають замахи на Трампа

Виглядає досить дивно, що 58-річний Раян Аеслі Рут напів показовим способом вирішив вчинити замах на території гольф-клубу, яка охороняється. Тобто він знав, що його затримають. Це була частина комбінації, щоб у перспективі правоохоронці почали перевіряти соцмережі й так чи інакше вийшли на "український слід", який абсолютно не відповідає дійсності.

Саме у такий спосіб працюють спецслужби: спочатку створюється публічна легенда про агента, лише потім його використовують для реалізації своїх планів, що і сталося. Низка ЗМІ підхопила цю історію й Україна на офіційному рівні мусила заперечувати причетність до нападника та загалом ситуації.

Путін заявляв, що це буцім Джо Байден, потім Камала Гарріс. Далі було інспірування спецоперації про перезавантаження рейтингу Трампа. Найімовірніше, думаю, що грали "в сліпу". Немає сенсу повідомляти його про цю історію. Це насправді пряма відповідь, що Росія підтримує Трампа,

– наголосив Олексій Буряченко.

І ще один цікавий момент. Взагалі не зрозуміло, звідки в американця взявся автомат Калашникова (АК-47) з професійною оптикою, яку навіть у військових магазинах Росії купити неможливо. Тобто її можна передати лише індивідуально від спецслужб.