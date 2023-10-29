Царьов зараз перебуває у реанімації у важкому стані, його охороняє ФСБ – ЗМІ

Внаслідок нападу зрадник Олег Царьов вже другий день перебуває у реанімації у важкому стані. У нього двічі вистрілили з вогнепальної зброї біля місця проживання того у Криму.

Джерела 24 Каналу в день інциденту підтвердили, що СБУ стоїть за замахом на зрадника Олега Царьова. Там наголосили, що він є абсолютно законною ціллю і має відповісти за свої злочини.

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Що зараз з Царьовим

Російські ЗМІ з посиланням на друга Олега Царьова повідомляють, що після нападу зрадник все ще перебуває у реанімації у важкому стані. У разі поліпшення ситуації його можуть транспортувати з Криму. Наразі палату колишнього нардепа посилено охороняють російські спецслужби.

Якщо дозволить стан – перевезуть до Москви. Перебуває під посиленою охороною ФСБ,

– коментує приятель зрадника.

Варто також додати, що у Росії вже відкрили кримінальне провадження через напад на Царьова. Там інкримінували справу як замах на життя "державного діяча". Наразі проводяться "невідкладні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії".

Що відомо про замах на зрадника України