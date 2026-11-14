Зняли негласне табу: у Росії нібито заговорили про ліквідацію Зеленського та Генштабу

У Росії нібито вирішили скасувати негласну заборону на фізичну ліквідацію президента України Володимира Зеленського та представників військового командування. Водночас від початку повномасштабного вторгнення російські спецслужби неодноразово намагалися організувати замахи на українське керівництво.

Такі повідомлення поширили російські ЗМІ з посиланням на власні джерела. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Що відомо про нібито рішення Росії ліквідувати Зеленського?

Російське видання "Московский комсомолец" заявило, що на закритому засіданні Ради безпеки Росії нібито обговорювали скасування негласного табу на ліквідацію Володимира Зеленського та представників Генерального штабу ЗСУ.

За твердженням російських джерел, таку пропозицію висунули представники силового блоку. Причиною нібито стали українські удари безпілотниками по російській території, зокрема по Ленінградській області та порту Усть-Луга.

Російські пропагандисти стверджують, що силовики вважають пасивну оборону неефективною, оскільки вона не дозволяє захистити всі об'єкти від українських атак. Водночас удари у відповідь по українській енергетичній та транспортній інфраструктурі, за їхніми словами, не зупиняють операції Сил оборони.

Через це представники силових відомств запропонували перейти до фізичного знищення посадовців, які ухвалюють рішення та віддають накази про атаки. Додатковим аргументом вони назвали відсутність будь-яких перспектив для досягнення домовленостей із нинішньою владою в Києві.

Російські джерела стверджують, що військові та спецслужби можуть отримати дозвіл на застосування важкої гіперзвукової зброї для ударів по кортежах і підземних укриттях українського керівництва. Для руйнування заглиблених об'єктів планують задіяти балістичні ракети Іскандер і плануючі авіабомби ФАБ-3000.

Водночас повідомлення про засідання Радбезу та нібито ухвалене рішення не підкріплені документами чи офіційними заявами Кремля. Наразі йдеться саме про твердження російських медіа, достовірність яких незалежно не підтверджена.

Які замахи Росія вже готувала на українських посадовців?

Російські спецслужби неодноразово намагалися організувати ліквідацію Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Кирила Буданова та очільника СБУ Василя Малюка. Для цього вербували українських посадовців, збирали інформацію про пересування керівництва держави та готували диверсії.

Зокрема, за данними The Washington Post, керівник Офісу президента Кирило Буданов також неодноразово ставав ціллю російських спецслужб. На нього скоїли щонайменше 10 замахів. Один із відомих випадків стався 4 квітня 2019 року в Києві. Тоді російські кілери намагалися підірвати автомобіль Буданова. Вибуховий пристрій заклали під його машину, однак він здетонував передчасно.

Один із найгучніших випадків СБУ викрила у травні 2024 року. Тоді контррозвідка затримала двох полковників Управління державної охорони, які працювали на ФСБ Росії. Вони входили до агентурної мережі, що готувала вбивство президента України та інших представників військово-політичного керівництва.

За даними СБУ, агенти мали знайти виконавців серед військових, наближених до охорони Зеленського. Один із них повинен був узяти президента в заручники, а потім убити. Також росіяни планували завдати ракетного удару по місцю перебування посадовця, після чого атакувати тих, хто вижив, безпілотниками.

Ще одну спробу ліквідації президента України вдалося зірвати завдяки співпраці українських і польських спецслужб. У червні 2025 року голова СБУ Василь Малюк розповів, що росіяни планували вбити Зеленського в польському аеропорту Жешув.

Виконавцем мав стати польський військовий пенсіонер, якого російські спецслужби завербували ще десятки років тому. За словами Малюка, розглядали кілька способів убивства президента, зокрема за допомогою FPV-дрона або снайперського комплексу. Однак українські та польські спецслужби викрили підготовку злочину й затримали підозрюваного.