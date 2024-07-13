У Кремлі відреагували на слова Буданова про замахи на Путіна

В останньому інтерв'ю Кирило Буданов прокоментував замахи на життя Владіміра Путіна. У Кремлі вже відреагували на заяви очільника української розвідки.

Буданов під час розмови зазначив, що спроби вбити Путіна були, проте невдалі. Водночас він назвав диктатора "гарантом життєвої стабільності" для росіян.

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Спроби замаху на Путіна

Речник президента Росії Дмітрій Пєсков висловився щодо заяви Буданова про кілька замахів на життя диктатора.

Загрози від київського режиму очевидні, безпека президента Росії Володимира Путіна забезпечується на належному рівні,

– сказав він.

Додамо, що навіть попри підтвердження факту замахів, Буданов зазначив, що Путіна не можна назвати "компромісною фігурою". Як підтвердження він пригадав свою бабусю, яка застала смерть Сталіна. Вона казала, людям тоді здавалося, що весь їхній світ завалився і немає розуміння, як жити далі.

Кирило Буданов переконаний, що з Росією відбувається щось схоже, оскільки Путін при владі понад 20 років. За слова розвідника, у росіян існує страх втратити його, бо він гарант їхньої життєвої стабільності.

Зазначимо, що у травні 2022 року Буданов розповідав, що за місяць після початку повномасштабного вторгнення на Путіна був замах. Він зазначав, що це було "по лінії, як то кажуть, представників Кавказу".