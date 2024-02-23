Після п'ятого мені вже стало нецікаво, – Зеленський про замахи на його життя
Джерело:Fox News
За час повномасштабної війни з Росією на життя Зеленського намагалися вчинити щонайменше п'ять замахів. Президент розповів, що після останнього замаху його це перестало цікавити.
На пряме запитання журналіста Брета Баєра, чи знає президент, скільки разів його намагалися вбити, Зеленський відповів, що після п’ятої спроби він вже не рахував.
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Зеленського неодноразово хотіли вбити
В інтерв'ю Fox News Зеленський очікувано не озвучив жодних подробиць замахів на своє життя, а лише приблизну кількість.
Після п’ятої спроби мені було вже нецікаво,
– глава держави обмежився однією фразою.
Зустріч президента Зеленського із журналістом відбувалася на Куп'янському напрямку у Харківській області, всього за 5 км від лінії фронту, де добре можна було почути роботу артилерії. Проте навіть в таких умовах Зеленських зазначив, що для ЗСУ не може бути жодного "Плану Б".
Прессекретар глави держави Сергій Никифоров навіть показав, у якому місці проходило інтерв'ю. На кадрах видно, що в стелі приміщення, в якому перебував президент, велика діра.
Замахи на Зеленського почалися раніше, ніж він став президентом
- Колишній керівник Управління кримінальної розвідки Валерій Кур наголосив, що ще до президентства російським спецслужбам "замовили" Зеленського. Він наголосив, що, на щастя, це замовлення було від Рамзана Кадирова.
- На думку Кура, замахи на Зеленського, коли він вже став президентом, почалися після його заяви про те, що він з народом і з армією, і його відмови виконувати "Мінські угоди". Тоді в Росії зрозуміли, що він ворог.
- Ексрозвідник наголосив, що на Зеленського було скоєно майже стільки замахів, скільки на Фіделя Кастро. А його намагалися вбити дуже велику кількість разів.
- Пізніше Зеленський порівнював замахи на себе з коронавірусом – з кожним разом це сприймалося легше. Після першого замаху на його життя виникла паніка, немов під час першого спалаху Covid. Та вже потім він до цього навіть адаптувався.