Заміна міністра оборони: Резніков "не в курсі", що його можуть призначити послом у Британії

Володимир Зеленський 3 вересня вирішив звільнити Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. Раніше кілька джерел повідомляли, що ексміністра можуть признати послом нашої держави.

Зокрема, він, імовірно представлятиме інтереси України у Великій Британії. Проте сам Резніков "не в курсі", що його ймовірно призначать дипломатом у Сполученому Королівстві.

Дивіться також Якби не видали зброю на початку війни, ми б втратили Київ, Миколаїв і Одесу, – Резніков

Резніков не знає про своє нове призначення

Журналісти спитали Олексія Резнікова, чи знає він про те, що найближчим часом його можуть призначити послом Україні у Великій Британії. Сам він заявив, що не знає нічого про це рішення глави держави.

Не в курсі,

– заявив він.

Варто зазначити, що повідомлення про те, що Резнікова можуть призначити послом у Сполученому Королівстві поширили кілька народних депутатів. Зокрема, це були Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Зрештою речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко раніше спростував цю інформацію, закликавши народних депутатів не займатися кадровими призначеннями у сфері зовнішньої політики нашої держави.

Олексія Резнікова звільнили з посади міністра оборони