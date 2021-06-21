Заміноване авто врізалось в колону французьких військових у Малі: є поранені

У Малі замінований автомобіль влетів у колону французьких військових. Стався вибух, тож поранення отримали багато солдатів. На місце події направили вертольоти.
Французькі військові виконували антитерористичну операцію "Бархан". Саме тоді в них врізався в атомобіль.
До речі У Малі бойовики атакували базу ООН: загинули миротворці
Машину підірвало. Кількість поранених військових ще уточнюють. Видання стверджує, що на місце події направили велику кількість вертольотів для евакуації військових.
У лютому 2021 року також загинули 2 французьких солдатів в Малі, ще один отримав поранення. Саморобна вибухівка потрапила в бронетранспортер.
Що відомо про ситуацію в Малі
- Малі – це держава в Західній Африці. Річ у тім, що частину країни контролюють ісламісти з пов'язаної з "Аль-Каїдою" угрупованнями "Ансар-ад-Дін".
- У регіоні навіть проголосили невизнану державу "Азавад".
- ООН розгорнули миротворчу місію у Малі ще у 2013 році, коли сталось повстання бойовиків-ісламістів.
- У серпні 2020 року в Малі трапився військовий переворот. Він призвів до відставки президента Ібрагіма Бубакара Кейта та розпуску парламенту. Атаки на місії ООН почалися на початку 2021 року.
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