Заміноване авто врізалось в колону французьких військових у Малі: є поранені

У Малі замінований автомобіль влетів у колону французьких військових. Стався вибух, тож поранення отримали багато солдатів. На місце події направили вертольоти.

Французькі військові виконували антитерористичну операцію "Бархан". Саме тоді в них врізався в атомобіль.

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Машину підірвало. Кількість поранених військових ще уточнюють. Видання стверджує, що на місце події направили велику кількість вертольотів для евакуації військових.