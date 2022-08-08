росія не зважає на "занепокоєння", – Зеленський очікує потужнішої реакції світу на події на ЗАЕС

Окупанти здійснюють обстріли в напрямку Запорізької АЕС та замінували атомну станцію. Україна очікує на потужну реакцію міжнародної спільноти на ядерний шантаж з боку росії.

Світ не має забувати про Чорнобиль, – Зеленський

Про це під час звернення до українців заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Глава держави наголосив, що Україна активно інформує світ про російський ядерний шантаж.

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Зокрема, йдеться про обстріли та мінування об'єктів Запорізької АЕС. Зеленський зазначив, що вже є відповідні реакції міжнародної спільноти.

Але потрібно пришвидшувати дії у відповідь. росія не зважатиме на слова й занепокоєння. Потрібні нові санкції проти держави-терориста та всієї російської атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи. Світ не має забувати про Чорнобиль і пам'ятати, що Запорізька АЕС – найбільша у Європі,

– сказав президент.

Глава держави додав, що під час Чорнобильської катастрофи стався вибух в одному реакторі, а на Запорізькій АЕС під загрозою відразу шість енергоблоків.

Зауважимо, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем та закликав відреагувати на ядерний терор окупантів на Запорізькій АЕС.

Що відбувається на Запорізькій АЕС

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