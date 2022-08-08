росія не зважає на "занепокоєння", – Зеленський очікує потужнішої реакції світу на події на ЗАЕС
Окупанти здійснюють обстріли в напрямку Запорізької АЕС та замінували атомну станцію. Україна очікує на потужну реакцію міжнародної спільноти на ядерний шантаж з боку росії.
Світ не має забувати про Чорнобиль, – Зеленський
Про це під час звернення до українців заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Глава держави наголосив, що Україна активно інформує світ про російський ядерний шантаж.
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Зокрема, йдеться про обстріли та мінування об'єктів Запорізької АЕС. Зеленський зазначив, що вже є відповідні реакції міжнародної спільноти.
Але потрібно пришвидшувати дії у відповідь. росія не зважатиме на слова й занепокоєння. Потрібні нові санкції проти держави-терориста та всієї російської атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи. Світ не має забувати про Чорнобиль і пам'ятати, що Запорізька АЕС – найбільша у Європі,
– сказав президент.
Глава держави додав, що під час Чорнобильської катастрофи стався вибух в одному реакторі, а на Запорізькій АЕС під загрозою відразу шість енергоблоків.
Зауважимо, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем та закликав відреагувати на ядерний терор окупантів на Запорізькій АЕС.
Що відбувається на Запорізькій АЕС
- російські військові навесні з обстрілами окупували Запорізьку АЕС та перекинули туди персонал росатома. У серпні окупанти здійснили серію провокацій на ЗАЕС.
- Зокрема, 5 серпня росіяни двічі відкрили вогонь у бік ЗАЕС. Під час обох обстрілів було зафіксовано по три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС.
- Унаслідок другого обстрілу росіяни влучили по майданчику станції біля одного з енергоблоків, де ядерний реактор. Обстріл окупантів серйозно пошкодив азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус.
- Обстріли продовжилися ввечері 6 серпня, коли війська агресора ледь не влучили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива. В Енергоатомі зазначили, що росіяни, швидше за все, цілили саме по 174 контейнерах.
- Також росіяни замінували Запорізьку АЕС. Президент Енергоатома Петро Котін повідомив, що окупанти замінували берегову лінію ЗАЕС, лінію, яка підходить до ставка-охолоджувача. Також заміновано усю цю лінію, на яку станція виходить на Каховське водосховище.
- Омбудсмен Дмитро Лубінець закликав світ відреагувати на замінування території Запорізької АЕС.
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