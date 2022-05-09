Замість овець перед сном ми рахували бомби – 43, 44, 45 за ніч, – жителька Маріуполя

Мешканці майже повністю зруйнованого російськими загарбниками Маріуполя діляться моторошними історіями. Вони розповідають, як тижнями жили у блокаді під постійними обстрілами.

Своїми спогадами про життя у Маріуполі розповіла, зокрема, місцева мешканка Надія. Її прізвище не називають задля безпеки жінки.

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Спочатку маріупольці були впевнені, що незабаром це закінчиться. Сподівалися доти, доки обстріли не почастішали. "З'явилося жахливе відчуття, що ми чекаємо на смерть. Але найстрашніше для кожного маріупольця – звук літака", – пригадала жінка.

Це неймовірне пекло. Замість овець перед сном ми рахували бомби – 43, 44, 45 за ніч. І щоразу з тривогою усвідомлюєш, що після падіння бомби десь гинуть люди. Фактично, вони помирали на кожному метрі міста,

– розповіла Надія.

З приходом російських солдатів у Маріуполь, вона декілька разів переїжджала. Мешкала, наприклад, у гуртожитку на вулиці Київській, що розташований біля полового будинку.

Саме туди українські захисники привозили воду та їжу для цивільних мешканців у блокадному місті. Однак обстріли ставали сильнішими. Як пригадала Надія, згодом росіяни розбомбили все навколо – пологовий будинок, будинки на вулиці Пашковського та на площі Перемоги.

Як Надії вдалось врятуватись з пекла у Маріуполі

Надія пригадала, що з 23 березня почали ходити люди та лякати так званими "зачистками" та говорити про евакуацію на селище Виноградне.

Ми боялися, що нас насильно вивезуть,

– пояснила жінка.

Втім, жінку та її близьких врятувало маленьке радіо. Вони дізнавалися про те, як зриваються "зелені коридори" та гуманітарні вантажі України. 20 квітня отримали повідомлення про евакуацію з Лівого берега, взяли рюкзаки та пішли.

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"Ми продовжуємо жити Маріуполем. Він у думках кожну секунду. Я сумую саме за містом та його вулицями. Ми зараз зустрічалися б з друзями, гуляли в парку "Веселка" і сиділи в улюбленій кафешці. Ці теплі моменти і є наше життя, розповіла мешканка Маріуполя.

Нагадаємо, українські активісти створили петицію, де вимагають ООН, генсека організації та регіональних лідерів з усього світу розпочати негайну процедуру евакуації цивільних, всіх поранених, тіл загиблих та українських військовослужбовців із заблокованого Маріуполя.

Яка ситуація у Маріуполі: останні новини

Більше ніж місяць Україна намагається домовитись з Росією про евакуацію людей з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Там цивільні мешканці, діти та пенсіонери залишились майже без води та їжі, у повній блокаді.

2 травня під час бомбардування "Азовсталі" загинули 2 цивільні жінки. Пізніше з-під завалів дістали близько сотні громадян, серед яких – літні люди й діти.

Російські військові розпочали штурм заводу 3 травня. 4 травня загарбники прорвалися на територію "Азовсталі".

6 травня під час евакуації мирних жителів Маріуполя з "Азовсталі" росіяни вбили 3 українських захисників, а ще 6 отримали поранення.

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