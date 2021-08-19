Замість свята – постріли: у день незалежності Афганістану таліби відкрили вогонь по натовпу

У Асабаді люди святкували день незалежності Афганістану. По натовпу почали стріляти бойовики, відомо про щонайменше 4 загиблих. Сутички зі стріляниною стались ще у кількох містах.

Наразі достеменно невідомо, чи люди стали жертвами саме стрілянини. Адже одразу після цього виникла сильна тиснява.

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У Джелалабаді таліби стріляли по демонстрантах

У Джелалабаді день незалежності теж завершився трагічно. Таліби почали стріляти у людей, що розмахували прапором Афганістану. Жертвами, за попередньою інформацією, стали 3 осіб.

Люди проводять акції з національним прапором

Афганський прапор несли і учасники демонстрації у Кабулі. Вони розмахували стягом, проходячи повз талібів. Демонстранти, серед яких були і жінки, вигукували: "Наш прапор – наша ідентичність".

Зазначимо, що акції з національним прапором у країні відбувались і 18 серпня. Адже таліби, окупувавши міста, почали зривати з будівель стяги. Перший віцепрезидент країни Амрулла Салех підтримав протестувальників дописом у соцмережах.

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Що відомо про день незалежності Афганістану? 19 серпня 1919 року Афганістан став незалежним. Країна вийшла з-під правління Британії.

Коротко про ситуацію в Афганістані: