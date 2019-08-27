Замість елітного житла в Києві потенційні покупці купуватимуть котеджі за містом, – експерт

Потенційні покупці елітної нерухомості у Києві переорієнтуються на котеджне будівництво в передмісті столиці.

Такий прогноз озвучив представник будівельної компанії АVM Development Group Владислав Кононов, яка спеціалізується на будівництві приміських житлових комплексів неподалік від Києва.

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За словами фахівця, до такого рішення інвесторів спонукають, зокрема, невисокі темпи будівництва елітного житла в Києві.

Впродовж останніх двох років темпи будівництва житла бізнес- та еліт-класу у Києві скоротилися практично в 1,5-2 рази.

Серед основних причин такої тенденції фахівець називає:

► Забудованість центральної частини Києва

► Неможливість реалізувати проекти, які в повній мірі задовольнятимуть потреби покупців.

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Що вигідніше? Для порівняння, квартира площею до 100 метрів квадратних у київській новобудові бізнес-класу за ціною зрівнюється з вартістю котеджу площею 250 метрів квадратних у найближчому передмісті столиці.

За ціну квартири площею 120 квадратів в елітному столичному ЖК потенційний покупець може придбати котедж площею 350 метрів квадратних.

Середня ціна метра квадратного у новобудовах бізнес-класу у липні 35 100 гривень, метр квадратний у столичних новобудовах еліт-класу коштує майже вдвічі більше – в середньому 59 200 грн/м2.



Середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва у липні 2019 / Дані: lun.ua

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Ще однією перевагою заміських котеджів є великі рекреаційні території та можливість розбудови повноцінної інфраструктури, залежно від потреб потенційних інвесторів.

Натомість у Києві забудовник бізнес і елітного житла відчуває у цих питаннях відчуває суттєві труднощі, зокрема, з місцями для парковок у центрі столиці, будівництвом окремо розташованих дитсадків, спортивних та ігрових зон тощо.

За прогнозами експерта, до кінця 2019 року кількість таких покупців, які розглядають придбання заміського котеджу замість елітної квартири в центрі Києва, може збільшиться до 35%, а у 2020 році подолає позначку 40%.

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