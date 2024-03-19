Законопроєкт про заморожені росактиви: як ЄС може інвестувати їх в Україну

Європейський Союз підготував пропозиції, згідно з якими Україна почне отримувати прибутки від заморожених російських активів. Початок переказів коштів заплановано на липень 2024 року.

Чи зможе Україна витрачати ці кошти на зброю, про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. Зазначимо, що наприкінці тижня лідери ЄС ще раз обговорять цю пропозицію під час зустрічі у Брюсселі.

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Як Україна може отримати прибуток від заморожених активів Росії

Західні країни заморозили приблизно 260 мільярдів євро резервів центрального банку Росії після вторгнення в Україну. Близько 200 мільярдів з них зберігаються в бельгійській розрахунковій палаті Euroclear. На цей капітал щодня нараховуються відсотки та прибутки від інвестицій, які торік становили 4,4 мільярда євро.

Згідно з правовою інтерпретацією Євросоюзу, ці прибутки не належать Росії, адже з'являються тому, що резерви не можуть бути переведені через санкції проти Росії. Відповідно до логіки юристів Євросоюзу отримання цих доходів не порушує принцип державного імунітету,

– мовив експерт-міжнародник.

З огляду на це у ЄС є вже готовий законопроєкт про те, щоб почати перераховувати в Україну кошти від відсотків із прибутку російських заморожених активів.

Також у проєкті йдеться про те, що Україна отримає частину прибутку від заморожених активів центробанку Росії стягнутих після 15 лютого 2024 року. Згідно з планом Євросоюзу, збір цих коштів здійснюватиметься двічі на рік до скасування санкцій проти Росії.

Чи є обмеження щодо використання цих коштів

Євросоюз має намір направляти близько 3 мільярдів євро щорічно на закупівлю озброєнь і на розвиток української оборонної промисловості.

Є пропозиції, щоб ці кошти перераховувати саме на озброєння. Адже зараз важливо, щоб Україна отримала всі види мілітарного ресурсу, якого не вистачає,

– мовив Желіховський.

Він зауважив, що не всі країни-учасники ЄС підтримують цю пропозицію. Щодо цього питання ще будуть дебати.

На рішення щодо передачі нашій державі прибутків від заморожених російських активів вплинули труднощі з фінансуванням. Коли адміністрація Джо Байдена почала розмірковувати над тим, щоб розморозити ці активи, то навіть обговорювалося те, щоб не тільки відсотки надавати, а й взагалі перерахувати майже 300 мільярдів.

"Ці інвестиції також можуть бути рятівними в цьому випадку, враховуючи потреби України. Побачимо, наскільки це буде ефективно і наскільки це, можна буде втілити в життя. Дебати тривають й вочевидь ще можуть бути зміни", – додав експерт-міжнародник.

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