Дискусія загострилася: чи передадуть Україні російські активи

Нині дискусія щодо передачі російських активів для України загострилася. США від початку року активно підштовхують своїх партнерів до того, аби розв'язувати це питання.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що це було пов'язано, зокрема, з тим, що Конгрес США тривалий час не міг проголосувати за військову допомогу Україні. Це спонукало Білий дім активно працювати у напрямку використання заморожених російських активів.

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Тим більше, що близько дві третини заморожених коштів зосереджена у Європі. Нині ситуація виглядає неоднозначно.

Керівництво Євробанку, Центрального Банку Європейського Союзу, проти того, щоб конфісковувати ці гроші. Не тому, що вони проти допомоги Україні, ні. Вони бояться негативних наслідків для залучення коштів інших країн,

– наголосив політолог.

Мовиться, зокрема, про гроші різних диктаторських, недемократичних режимів. Наприклад, різних країн Африки та Китаю. Особливо останнього. Потенційно КНР може стати об'єктом санкцій, а гроші потрібні.

Тому Фесенко припускає, що це може бути питанням номер один. Американці та європейські лідери пропонують компромісні варіанти. Це обговорюватимуть на саміті "Великої сімки".

"Планується випустити облігації, цінні папери на підтримку України. Йдеться і про військову, і фінансову підтримку, тому що для нас фінансова підтримка не менш важлива", – сказав політолог.

До слова, понад половина українського бюджету фінансується за допомогою міжнародних партнерів – США та ЄС. Цим коштом українцям нараховують пенсії, інші соцвиплати та зарплати бюджетникам. Утім, ці гроші не спрямовують на українську армію.

Водночас, остання допомога, за яку проголосували у США, передбачає обмеження. Гроші не можна використовувати на виплату пенсій.

"Буде обговорюватись план, щоби випустити позику – 50 мільярдів євро, які використовуватимуть на потреби України. Як грошова застава для цієї позики будуть російські активи", – сказав Володимир Фесенко.

Це компромісні варіанти. Нині у Європі не усі з цим погоджуються, проте, це найімовірніший сценарій використання заморожених російських активів.

Яким шляхом варто рухатися

Питання про конфіскацію російських активів, вважає політолог, у майбутньому так чи інакше доведеться розв'язувати. На його думку, партнери мають йти не лише шляхом політичних рішень. Також потрібні судові процеси.

До слова, країни ЄС – це країни верховенства права. Вони поважають право власності навіть, якщо це власність країни-агресорки. Водночас є рішення про те, що потрібно компенсувати збитки України унаслідок російської агресії.

У цьому можуть допомогти судові рішення. До того ж уже є кілька прецедентів, коли гроші виплачували українським компаніям, чию власність Росія конфіскувала у тимчасово окупованому Криму.

Варто рухатися цим шляхом, не чекаючи, коли буде консолідована політична воля всіх західних країн,

– наголосив Фесенко.

За його словами, ніколи не мовилося про передачу російських активів саме Україні. Йшлося про те, аби ці гроші після завершення війни працювали на відновлення української держави. А яким саме способом – відкрите питання.

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