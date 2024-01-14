14 січня у швейцарському Давосі відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики лідерів держав щодо реалізації української Формули миру. Там глава Офісу президента вкотре окреслив позицію Києва щодо замороження конфлікту.

Зеленський і його команда проти тимчасового перемир'я із Росією. На цьому наголосив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Ні" перемир'ю

Єрмак заявив, що чинна влада ніколи не погодиться на заморозку конфлікту і продовжить тримати курс на звільнення окупованих територій.

Крім того, він наголосив, що українське суспільство не сприйняло б жодного припинення вогню.

Єрмак зауважив, що Україні не потрібні заморожені конфлікти, їй потрібен реальний мир, який дозволить запобігти повторенню агресій у майбутньому.

Є різні думки

За підсумками четвертої зустрічі щодо української формули миру, посадовець зазначив, що у її учасників – спільне бачення загальних принципів миру, зокрема щодо незалежності та територіальної цілісності України. Водночас є чимало розбіжностей щодо інших пунктів плану.

Усі країни прагнуть допомогти завершити війну.

Але є різні думки й ідеї, як це можна зробити. В різних країн – різний досвід,

– наголосив Єрмак.

Гроші від США та ЄС будуть

Очільник Офісу президента висловив упевненість, що США та ЄС продовжать підтримувати Україну. Зокрема, Конгрес таки виділить нам 61 мільярд доларів, а ЄС – 50 мільярдів євро допомоги.

Про відмову від територій ніхто не говорить

Єрмак підкреслив, що партнери добре вивчили українську позицію щодо неприпустимість поступок територіями і поважають її. Глава ОП заявив, що він ніколи не чув, аби хтось із союзників пропонував би Україні "територіальний" компроміс. Йдеться, зокрема й про Крим.

Зустріч щодо Формули миру у Давосі: що відомо