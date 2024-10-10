Синоптики попередили про заморозки до -3 градусів: де і коли різко впаде температура

Уже цього тижня в Україні будуть серйозні заморозки. Температура повітря місцями опуститься до -3 градусів.

Про це повідомив Укргідрометцентр. Там, де температура повітря опуститься до -3 градусів, синоптики оголосили II рівень небезпечності, помаранчевий.

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Де будуть заморозки до -3 градусів

Синоптики попередили, що вночі 12 жовтня у Волинській, Рівненській області будуть заморозки від 0 до -3 градусів на поверхні ґрунту. Через це оголосили I рівень небезпечності, жовтий.



Де будуть заморозки 12 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Уночі 13 жовтня знову вдарять заморозки. За прогнозом синоптиків вночі у Волинській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях будуть сильні заморозки 0 – -3 градуси. Однак мовиться не про поверхню ґрунту, а повітря.

Відтак, синоптики попередили про II рівень небезпечності, помаранчевий.



Де будуть заморозки 13 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Варто додати, що різкий спад температури буде 14 жовтня й на решті території країни. Так, вже з наступного тижня стовпчики термометрів опустяться до +5...+7 градусів. Вдень також буде відчутно прохолодніше – від +9 на Заході до +15 на Півдні й у деяких центральних областях.

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Чи настала вже метеорологічна осінь

Синоптики заявили, що у більшості областей України досі триває метеорологічне літо, метеорологічна осінь – ще не настала. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За словами синоптикині, метеорологічна осінь настане тоді, коли кілька днів поспіль (3 – 5 днів) температура повітря не сягатиме вище +15 градусів. Відтак, Птуха наголосила, що метеорологічне літо триває у південних, більшості центральних і північних областях.

Метеорологічна осінь – це коли кілька днів поспіль середня добова температура нижча за +15 градусів. У нас були такі дні, коли середня добова температура була +15 і нижче на окремих метеостанціях, але щоб упродовж тривалого періоду, хоча б 3 або 5 днів, – поки такого не було,

– пояснила синоптикиня.

Водночас Птуха зауважила, що вже майже середина осені, тому температура буде відчутно падати. Так, вже з наступного тижня на всій території України буде відчутне похолодання.