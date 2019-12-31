Замовні вбивства та масштабні пожежі: гучні кримінальні справи 2019 року

2019 рік приніс чимало трагічних подій українцям. Громадськість обурювалася та вимагала від правоохоронців справедливого покарання для злочинців. Силовики ж періодично звітували про підтверджені версії, затриманих підозрюваних та доведення справ до суду. Чи є реальні вироки у найгічніших кримінальних справах 2019 року – читайте в матеріалі 24 каналу.

Вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова

31 травня п'яні патрульні поліцейські поранили п'ятирічного хлопчика у голову з вогнепальної зброї у Переяслав-Хмельницькому. Надвечір 3 червня дитина померла у київській лікарні.

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Спочатку місцеві поліцейські стверджували, що четверо дітей гуляли на вулиці, а хлопчик з необережності нібито посковзнувся, впав на асфальт і вдарився об камінь, через що й отримав травму голови. Проте згодом з’ясувалося, що поліцейські були п'яними й вирішили постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах неподалік від місця, де гуляв Кирило.



Загиблий Кирило Тлявов

Україна вибухнула акціями протесту, які пройшли в Києві, Львові, Харкові, Одесі, Кривому Розі, Івано-Франківську, Черкасах та інших містах. Активісти приносили на мітинг квіти, свічки та дитячі іграшки. Однією з вимог протестувальників була відставка Арсена Авакова, оскільки відповідальність за це вбивство лежить не тільки на правоохоронцях, які вистрілили, але і на очільнику МВС.

Мітинги під МВС через вбивство п'ятирічного хлопчика

Лише в листопаді 2019 ДБР скерувало до суду справу проти чотирьох підозрюваних. Відомо, що мова йде про старшого сержанта Володимира Петровця та лейтенанта Івана Приходько, а також двох цивільних, серед яких був неповнолітній. Справу кваліфікували як хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї і вбивство з необережності.