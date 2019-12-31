Замовні вбивства та масштабні пожежі: гучні кримінальні справи 2019 року
2019 рік приніс чимало трагічних подій українцям. Громадськість обурювалася та вимагала від правоохоронців справедливого покарання для злочинців. Силовики ж періодично звітували про підтверджені версії, затриманих підозрюваних та доведення справ до суду. Чи є реальні вироки у найгічніших кримінальних справах 2019 року – читайте в матеріалі 24 каналу.
Вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова
31 травня п'яні патрульні поліцейські поранили п'ятирічного хлопчика у голову з вогнепальної зброї у Переяслав-Хмельницькому. Надвечір 3 червня дитина померла у київській лікарні.
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Спочатку місцеві поліцейські стверджували, що четверо дітей гуляли на вулиці, а хлопчик з необережності нібито посковзнувся, впав на асфальт і вдарився об камінь, через що й отримав травму голови. Проте згодом з’ясувалося, що поліцейські були п'яними й вирішили постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах неподалік від місця, де гуляв Кирило.
Загиблий Кирило Тлявов
Україна вибухнула акціями протесту, які пройшли в Києві, Львові, Харкові, Одесі, Кривому Розі, Івано-Франківську, Черкасах та інших містах. Активісти приносили на мітинг квіти, свічки та дитячі іграшки. Однією з вимог протестувальників була відставка Арсена Авакова, оскільки відповідальність за це вбивство лежить не тільки на правоохоронцях, які вистрілили, але і на очільнику МВС.
Мітинги під МВС через вбивство п'ятирічного хлопчика
Лише в листопаді 2019 ДБР скерувало до суду справу проти чотирьох підозрюваних. Відомо, що мова йде про старшого сержанта Володимира Петровця та лейтенанта Івана Приходько, а також двох цивільних, серед яких був неповнолітній. Справу кваліфікували як хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї і вбивство з необережності.
Дивіться сюжет 24 каналу про вбивство Кирила Тлявова:
Вбивство сина депутата Соболєва
Ввечері 1 грудня у центрі Києва невідомі обстріляли позашляховик Range Rover. У машині перебував депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв разом із дружиною, сином і подругою дружини. У результаті куля влучила в шию хлопчика. Дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні.
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За версією слідства, це було замовне вбивство, кілери цілились у депутата Соболєва. Другого грудня правоохоронцям вдалося затримати імовірних нападників – Андрія Лаврегу та Євгена Семенова. Підозрюваним немає навіть 20 років, вони брали участь у війні на Донбасі.
Підозрювані у вбивстві трирічного сина депутата Соболєва / Колаж 24 каналу
17 грудня прокуратура Києва заявила, що встановила чоловіка, який, за версією слідства, організував замовне вбивство депутата Вячеслава Соболєва у центрі Києва. Причетним до організації злочину слідство вважає 25-річного громадянина РФ, який залучив у якості виконавця 20-річного колишнього бійця АТО Андрія Лаврегу.
В'ячеслав Соболєв і його загиблий син / Колаж 24 каналу
Масштабні пожежі в Одесі
Готель "Токіо Стар"
В ніч на 17 серпня згорів готель "Токіо Стар", облаштований у колишньому трамвайному депу. Тоді загинуло 9 людей (8 на місці та ще один у машині "швидкої"). Ще 10 людей зазнали травм. Загалом у готелі в ніч пожежі було 200 мешканців.
Поліція розглядала три основні версії причин пожежі:
- Умисний підпал з метою приховати вбивство;
- Порушення правил пожежної безпеки;
- Необережне використання вогню з боку відвідувачів готелю.
Наразі правоохоронці як основну розглядають саме другу версію.
Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар"
Головним підозрюваним у справі про пожежу в "Токіо Стар" є бізнесмен Вадим Чорний, якого називають власником будівлі. Спочатку його взяли під арешт, однак 27 листопада стало відомо, що суд відпустив бізнесмена під домашній арешт із зобов'язанням носити електронний браслет.
Вадим Чорний
Одеський економічний коледж
Пожежа в економічному коледжі Одесі на вулиці Троїцькій спалахнула вранці 4 грудня. У пожежі загинули 16 людей, постраждали понад 30, серед них – 15 неповнолітніх студентів. Причиною пожежі стало займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі коледжу. А вже звідти вогонь поширився будівлею.
Фото з місця пожежі в Одесі
10 грудня поліція повідомила директорці коледжу Любові Кочерзі про підозру у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки. Також після пожежі звільнили начальника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака.
Нові деталі у справі Шеремета
12 грудня пройшли обшуки у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року унаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. В цей же день МВС провело брифінг під час якого назвало імена підозрюваних у справі та оприлюднило частину доказової бази.
Що відомо про загибель Павла Шеремета?Журналіст Павло Шеремет загинув внаслідок вибуху його авто 20 липня 2016 року в місті Київ. Автомобіль належав Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда". На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".
У вбивстві підозрюють подружжя добровольців Владислава та Інни Грищенків, дитячого хірурга, волонтерку Юлію Кузьменко, військового медика Яну Дугарь і музиканта та військовий Андрія Антоненка.
Підозрювані у вбивстві Павла Шеремета / Інфографіка 24 каналу
Вбивство Катерини Гандзюк
Катерина Гандзюк була громадською активісткою та радницею мера Херсона. На жінку напали 31 липня 2018 року та облили сірчаною кислотою у дворі її будинку. Активістка зазнала 39% опіків тіла і потрапила до лікарні. І хоча медики кілька місяців боролися за життя та здоров’я Гандзюк, провели низку операцій, 4 листопада 2018 року вона померла в лікарні.
Катерина Гандзюк
- координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до шести років і шести місяців ув’язнення,
- нападник Микита Грабчук – шість років в'язниці,
- причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – по чотири роки ув’язнення,
- Віктор Горбунов – три роки.
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Однак замовники злочину і досі перебувають на волі. Адвокати та активісти вважають, що окрім підозрюваних Владислава Мангера та Олексія Левіна, імовірним організатором вбивства Гандзюк є ще колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука – Ігор Павловський.