Українські військові вже в селі Заолешенка
Україна звільнила від російської армії ще один населений пункт у Суджанському районі Курської області. ЗСУ показали фото із Заолешенки.
Фото захисників розлетілося місцевими телеграм-каналами. На задньому фоні можна побачити адміністрацію Заолешенської сільради.
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Фото з Заолешенки
Як і Суджу, ЗСУ звільнили сусідню Заолешенку. Окрім адміністрації, на фото можна побачити російську пошту.
Село Заолешенка на карті:
Скільки населених пунктів вже звільнено
- Раніше повідомлялося, що наші воїни також контролюють Любимівку, Гончарівку, Лебедівку, Курилівку, Плехово та інші населені пункти Курської області.
- Володимир Зеленський розповів, що наразі під контролем України 74 населені пункти. Там проводять перевірки та стабілізаційні заходи.
- За даними DeepState, на Курщині звільнено 469,02 квадратних кілометрів. Також ще невизначено щодо 506,01 квадратних кілометрів.
Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий наголошує, що Україна не зацікавлена у російських територіях – ЗСУ зачищають прикордонні райони від російського військового контингенту, який завдає ударів по Сумщині.
Також ця операція допомагає фронту – не дає змогу Росії перекидати додаткові підрозділи в Донецьку область й ускладнює її військову логістику.