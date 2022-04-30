Запасів усе менше: окупантам доводиться переміщати до України ракети з інших напрямків, – ЗМІ

Російські військові щоденно випускають по Україні ракети, тож їх стає все менше. Тому для продовження війни проти нашої держави, країні-агресорці доводиться стягувати ракети з інших напрямків.

Західні чиновники наголошують на тому, що Росія вже відчуває дефіцит високоточних ракет. Ба більше, заводи, які займалися їхнім випуском, банально не встигають випускати стільки ворожого обладнання, скільки необхідно.

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Високоточні ракети у Росії закінчуються

Нагадаємо, що санкції, накладені на Росію від початку повномасштабної війни, також мають свій вплив. Країна-агресорка зазнала чималих труднощів у забезпеченні себе зброєю. А наявної, як виявилося, недостатньо, щоб завоювати Україну. Тож у Росії буквально вимушені стягувати з усіх куточків ракети, щоб продовжити воювати з нашою державою.

Їхні запаси обмежені, вони вичерпуються, і ми бачимо, що їм доводиться переміщати ракети "Калібр" з інших стратегічних напрямків, де вони можуть зберігатися. Це дає деякі ознаки того, що їхні запаси високоточної зброї скорочуються,

– підкреслив один із західних чиновників.

Санкції продовжують давати результат

Так, один з офіційних представників США наголосив, що Росія не лише потерпає від проблем з "якістю промислової бази". Вона ще й має неабиякі труднощі, пов'язані з санкціями. Обмеження, накладені на країну-агресорку, негативно впливають на її можливість забезпечити себе необхідним озброєнням.

Натомість весь світ допомагає Україні

І поки Росія змушена шукати, де б взяти нові ракети, Україна отримує озброєння від усього цивілізованого світу. Так, наприклад, адміністрація Джо Байдена планує надати Україні ще 33 мільярди доларів фінансової допомоги. Вона дозволить нашій державі ефективніше протистояти російській агресії.

Це цікаво: у Пентагоні повідомили про те, що Росія вже відстає від своїх планів із захоплення Донбасу. Ба більше, країні-агресорці не вдалося з'єднати північ з півднем, як вона планувала на початку.

Насправді вони й близько не підходять до того, щоб з'єднати північ із півднем, оскільки українці продовжують чинити опір,

– підкреслив високопоставлений представник Міністерства оборони США.

Російські військові буквально розбиваються об жорсткий опір українців. Відтак, у США вважають наступ військових країни-агресорки повільним, а також нерівномірним.

Окупанти продовжують обстрілювати Україну ракетами

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, країна-агресорка завдала 1 900 ракетних ударів по нашій державі.

На щастя, більшість із ворожих ракет вдається збивати. Цьому сприяє професіоналізм Сил ППО.

Зазначимо, що командувач Повітряних сил підкреслив, що Україні необхідні сучасні ЗРК. Мовиться про комплекси середнього та великого радіусів дії. Також наша держава потребує новітніх винищувачів. Усе це вкупі дозволить самостійно закривати небо.

Додамо, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що в Росії ще є запаси комплектуючих, за допомогою яких можна будувати нові ракети. Але, враховуючи ту швидкість, з якою вони ці ракети запускають, країна-агресорка просто не встигає випускати нові.

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