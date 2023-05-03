Рятував життя в запеклих боях під Бахмутом: подарунок від школярки став оберегом для бійця ЗСУ
Джерело:ТСН
Школярка написала лист воїну ЗСУ, в який поклала вервичку. Боєць брав її в кожен бій – подарунок дівчинки став для нього оберегом.
У відповідь захисник також приготував подарунок. Він підписав 9-річній Софійці великий український стяг.
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Вервичка рятувала життя в багатьох боях
Пів року тому 9-річна Софійка разом з однокласниками через волонтерів передала українським захисникам листи. Дівчинка розповіла, що хотіла покласти в конверт щось особливе, тому там опинилася вервечка. Він дістався Даніїлу, котрий почав став носити подарунок дівчинки із собою у кожен бій.
Воїн зазнав на фронті поранення, однак вижив та потрапив на реабілітацію у Львів, де живе Софійка, тож їм вдалося познайомитись.
Цей лист мене дуже зворушив. Я його тримав у своєму штурмовому рюкзаку, поки ми не поїхали на Бахмут, де він вже згорів,
– розповів Даніїл.
Вервиця – досі із захисником. За його словами, подарунок школярки став для нього оберегом. Мовляв, завдяки йому боєць виходив живим із найзапекліших боїв.
"27 березня я зайшов з побратимами своїми, втратив друга. Тобто ми зайшли п'ятеро, втратили трьох. На той час вже були поранені, ми зайшли виносити поранених. Я вже думав, що звідти теж не вийду”, – згадує військовий один з дивовижних порятунків у Кремінній.
Даніїл впевнений, що вервиця допомогла йому вижити й під Бахмутом.
"Нас обстріляли, і один з боєприпасів потрапив просто під ноги. Я не знаю, як мене ні одним осколком не зачепило. Я вважаю, що це реально диво, тому що там така траєкторія розльоту, що обов'язково попаде”, – зазначив боєць.
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Дитячі листи надихають військових
Даніїлу виповнилося 24 роки. Він – херсонець, який до повномасштабної війни був моряком. Безкрає море на степи Донбасу хлопець поміняв у квітні.
Я повернувся з рейсу, був моряком, взагалі живу в Херсоні. Пішов в рейс на 7 місяців, коли вже приїхав сюди, Херсон був окупований,
– розповів військовий.
Софійка дізналася про те, що захисник хоче з нею зустрітися та подякувати за оберіг, від батька однокласниці, який теж був на фронті.
"Дуже велика радість, гарна новина, я плакала, я просто не могла зупинитися", – розповіла мама школярки.
За словами волонтерів, листи від дітей дуже надихають бійців. Вони носять малюнки із собою у кишенях, вішають у бліндажах.
"Дуже дякують, тому що вони бачать, для чого вони перебувають там", – зазначають волонтери.
Школярка також отримала подарунок від бійця – він підписав їй великий синьо-жовтий прапор. Ще деякий час воїн перебуватиме у Львові на ротації, а згодом знову повернеться на фронт.Цікаво! Речник Східного угруповування військ Сергій Череватий нещодавно наголосив, що Сили оборони бачать та розуміють наміри росіян. Вони завжди готові протидіяти ворогу на Бахмутському напрямку.