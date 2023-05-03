Рятував життя в запеклих боях під Бахмутом: подарунок від школярки став оберегом для бійця ЗСУ

3 травня 2023, 22:54
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Джерело:

ТСН

Школярка написала лист воїну ЗСУ, в який поклала вервичку. Боєць брав її в кожен бій – подарунок дівчинки став для нього оберегом.

У відповідь захисник також приготував подарунок. Він підписав 9-річній Софійці великий український стяг.

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Вервичка рятувала життя в багатьох боях

Пів року тому 9-річна Софійка разом з однокласниками через волонтерів передала українським захисникам листи. Дівчинка розповіла, що хотіла покласти в конверт щось особливе, тому там опинилася вервечка. Він дістався Даніїлу, котрий почав став носити подарунок дівчинки із собою у кожен бій.

Воїн зазнав на фронті поранення, однак вижив та потрапив на реабілітацію у Львів, де живе Софійка, тож їм вдалося познайомитись.

Цей лист мене дуже зворушив. Я його тримав у своєму штурмовому рюкзаку, поки ми не поїхали на Бахмут, де він вже згорів,
– розповів Даніїл.

Вервиця – досі із захисником. За його словами, подарунок школярки став для нього оберегом. Мовляв, завдяки йому боєць виходив живим із найзапекліших боїв.

"27 березня я зайшов з побратимами своїми, втратив друга. Тобто ми зайшли п'ятеро, втратили трьох. На той час вже були поранені, ми зайшли виносити поранених. Я вже думав, що звідти теж не вийду”, – згадує військовий один з дивовижних порятунків у Кремінній.

Даніїл впевнений, що вервиця допомогла йому вижити й під Бахмутом.

"Нас обстріляли, і один з боєприпасів потрапив просто під ноги. Я не знаю, як мене ні одним осколком не зачепило. Я вважаю, що це реально диво, тому що там така траєкторія розльоту, що обов'язково попаде”, – зазначив боєць.

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Дитячі листи надихають військових

Даніїлу виповнилося 24 роки. Він – херсонець, який до повномасштабної війни був моряком. Безкрає море на степи Донбасу хлопець поміняв у квітні.

Я повернувся з рейсу, був моряком, взагалі живу в Херсоні. Пішов в рейс на 7 місяців, коли вже приїхав сюди, Херсон був окупований,
– розповів військовий.

Софійка дізналася про те, що захисник хоче з нею зустрітися та подякувати за оберіг, від батька однокласниці, який теж був на фронті.

"Дуже велика радість, гарна новина, я плакала, я просто не могла зупинитися", – розповіла мама школярки.

За словами волонтерів, листи від дітей дуже надихають бійців. Вони носять малюнки із собою у кишенях, вішають у бліндажах.

"Дуже дякують, тому що вони бачать, для чого вони перебувають там", – зазначають волонтери.

Школярка також отримала подарунок від бійця – він підписав їй великий синьо-жовтий прапор. Ще деякий час воїн перебуватиме у Львові на ротації, а згодом знову повернеться на фронт.

Цікаво! Речник Східного угруповування військ Сергій Череватий нещодавно наголосив, що Сили оборони бачать та розуміють наміри росіян. Вони завжди готові протидіяти ворогу на Бахмутському напрямку.
Автор: Ольга Котів