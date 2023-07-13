Заперечив існування України: Паша "Мерседес-Тесла" отримав нові підозри
Джерело:СБУ
Станом на 13 липня одіозний Паша "Мердес" отримав нові підозри. Тепер він може опинитися під вартою.
СБУ повідомила, що митрополита Павла Лебедя викрили на нових фактах протиправної діяльності. Все почалося з інтерв'ю. Його одіозний Паша "Мерседес" дав за день до того, як йому повідомили про першу підозру.
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Задокументовано, що за день до оголошення йому першої підозри від СБУ митрополит дав відеоінтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, Паша "Мерседес" назвав війну Росії проти України "громадянським конфліктом". У СБУ наголосили, що судова лінгвістична експертиза вже підтвердила ці факти злочинних дій одіозного митрополита.
Тепер Паша "Мерседес" отримав нові підозри за фактами:
- порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань вчиненого службовою особою повторно;
- виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України.
Тепер Паша "Мерседес" може опинитися під вартою.
"Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна", – мовиться у повідомленні.
"Паша Мерседес" – тепер "Тесла"
Цілодобовий домашній арешт Паші "Мерседесу" продовжили ще на два місяці. Вочевидь, це – дуже не подобається одіозному митрополитові. Він побідкався, що тепер, завдяки носінню електронного браслета, – вже не "Мерседес", а "Тесла", бо "постійно на підзарядці".