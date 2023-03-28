Політтехнолог назвав спецслужбу, яка могла прослуховувати Пригожина й Ахмедова

Скандальна розмова російського композитора Йосифа Пригожина та олігарха Фархада Ахмедова могла бути записана спецслужбою однієї з країн, де у той час перебували співрозмовники. Завдяки цьому про думки в середовищі російської еліти дізнався увесь світ.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він додав, що найбільш ймовірно розмову записали та виклали в мережу спецслужби Азербайджану.

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За словами Шейтельмана, зі запису можна зрозуміти, що один зі співрозмовників перебуває в Баку (столиця Азербайджану – 24 Канал), а інший в Дубаї (місто в ОАЕ – 24 Канал). Він відкидає версію, що прослуховування вела українська розвідка.

"Думаю, що це спецслужби ОАЕ, або Азербайджану. Про спецслужби Еміратів ми знаємо мало, тому найбільш ймовірно, що це зробили в Азербайджані. Можливо хтось зі спецслужби зробив це задля помсти. Ми досі не знаємо, кого саме з цієї пари прослуховували", – заявив він.

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Путін почув думки олігархів і пропагандистів

Шейтельман зазначив, що в Україні вже довгий час здогадувались про такі настрої у середовищі російської еліти, але не було жодних підтверджень. Злитий запис допоміг про це дізнатись напевне не лише Україні, а й усьому світу, а найважливіше – президенту Росії Владіміру Путіну.

"Пригожин, на відміну від Ахмедова, дуже близька до Путіна людина. Він один з рупорів його політики в країні. Таким чином, Путін почув середовище пропагандистів і почув середовище олігархів. Найважливіше, що вже обидва табори його хаять", – додав політтехнолог.

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