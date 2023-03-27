Йосип Пригожин назвав Путіна "пустушкою": які наслідки матимуть слова продюсера

Нещодавно було оприлюднено аудіозапис розмови нібито російського продюсера Йосипа Пригожина та мільярдер Фархада Ахмедова. Співрозмовники у жорсткій формі критикують Владіміра Путіна, називають його "пустушкою", а також висловлюються проти війни в Україні, яку розпочав кремлівський диктатор.

Такі самі настрої і думки має 99% так званої російської еліти. Про це 24 Каналу розповів громадський діяч і журналіст з Казахстану Арман Шураєв. За його словами, Пригожин та Ахмедов опинились жертвами професіоналізму СБУ.

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Росіяни живуть у безглуздому незнанні

На його думку, це яскраво демонструє настрої еліти Росії, у дітей Сєргєя Шойгу, Дмітрія Пєскова та й самого Путіна.

А що стосується пересічних росіян, то напевно лише 5% з них користувались коли-небудь літаками. І лише 2 – 3% могли собі дозволити відпочинок в Туреччині чи в Таїланді. Переважна більшість далі свого обласного центра не виїжджала,

– вважає журналіст.

Він впевнений, що росіяни не знають, як живуть люди в Україні, в Європі, в США. Саме тому вони охоче вірять пропагандистським трюкам, мовляв, Європа голодує, або ж коли російський омбудсмен заступається за французьких пенсіонерів. Вони живуть у безглуздому незнанні, що світ набагато ширше і люди в інших країнах давно забули про "скрєпи.

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Пригожин може бути полковником ФСБ

Шураєв припустив, що життя Пригожина у великій небезпеці.

Я не здивуюсь, якщо його знайдуть після того, як він впаде з багатоповерхівки. Теж саме стосується Ахмедова. Вони намагаються вигадати різні версії, що нейромережа сформувала їхню розмову. Але це марно,

– зауважив він.

За його словами, це може бути показове вбивство, адже путінська охранка володіє різноманітними способами знищення людей. Вони труїли отрутою, розстрілювали своїх громадян и не тільки в своїй країні.

Вся ця російська еліта пов'язана круговою порукою, у кожного з її представників є "скелети в шафі". Зокрема Пригожин продюсував багато концертів в Кремлі на підтримку Путіна,

– наголосив громадський діяч.

Арман Шураєв впевнений, що насправді вони патологічні боягузи та брехуни.

"Так вони були відверті один з одним в цій розмові, але вони можуть бути такими лише в інтимній телефонній бесіді. Після цієї історії вони будуть бачити в кожному сексота. І я не здивуюсь, якщо Пригожин є полковником ФСБ", – резюмував він.

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