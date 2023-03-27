Йосип Пригожин назвав Путіна "пустушкою": які наслідки матимуть слова продюсера
Нещодавно було оприлюднено аудіозапис розмови нібито російського продюсера Йосипа Пригожина та мільярдер Фархада Ахмедова. Співрозмовники у жорсткій формі критикують Владіміра Путіна, називають його "пустушкою", а також висловлюються проти війни в Україні, яку розпочав кремлівський диктатор.
Такі самі настрої і думки має 99% так званої російської еліти. Про це 24 Каналу розповів громадський діяч і журналіст з Казахстану Арман Шураєв. За його словами, Пригожин та Ахмедов опинились жертвами професіоналізму СБУ.
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Росіяни живуть у безглуздому незнанні
На його думку, це яскраво демонструє настрої еліти Росії, у дітей Сєргєя Шойгу, Дмітрія Пєскова та й самого Путіна.
А що стосується пересічних росіян, то напевно лише 5% з них користувались коли-небудь літаками. І лише 2 – 3% могли собі дозволити відпочинок в Туреччині чи в Таїланді. Переважна більшість далі свого обласного центра не виїжджала,
– вважає журналіст.
Він впевнений, що росіяни не знають, як живуть люди в Україні, в Європі, в США. Саме тому вони охоче вірять пропагандистським трюкам, мовляв, Європа голодує, або ж коли російський омбудсмен заступається за французьких пенсіонерів. Вони живуть у безглуздому незнанні, що світ набагато ширше і люди в інших країнах давно забули про "скрєпи.
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Пригожин може бути полковником ФСБ
Шураєв припустив, що життя Пригожина у великій небезпеці.
Я не здивуюсь, якщо його знайдуть після того, як він впаде з багатоповерхівки. Теж саме стосується Ахмедова. Вони намагаються вигадати різні версії, що нейромережа сформувала їхню розмову. Але це марно,
– зауважив він.
За його словами, це може бути показове вбивство, адже путінська охранка володіє різноманітними способами знищення людей. Вони труїли отрутою, розстрілювали своїх громадян и не тільки в своїй країні.
Вся ця російська еліта пов'язана круговою порукою, у кожного з її представників є "скелети в шафі". Зокрема Пригожин продюсував багато концертів в Кремлі на підтримку Путіна,
– наголосив громадський діяч.
Арман Шураєв впевнений, що насправді вони патологічні боягузи та брехуни.
"Так вони були відверті один з одним в цій розмові, але вони можуть бути такими лише в інтимній телефонній бесіді. Після цієї історії вони будуть бачити в кожному сексота. І я не здивуюсь, якщо Пригожин є полковником ФСБ", – резюмував він.
Скандальна розмова Пригожина та Ахмедова: думка аналітиків
- Журналіст, політичний аналітик зі США Армен Чібухчян вважає, що скандальний запис розмови російського мільярдера Ахмедова та продюсера Пригожина яскраво проілюстрував так звані "елітарні настрої". Він на 99% впевнений, що опублікований запис справжній.
- Військовий експерт Олег Жданов впевнений, що українська розвідка регулярно перехоплює подібні розмови серед росіян. Вони свідчать про те, що російські політичні та бізнесові еліти дозріли до того, щоб щось поміняти в Росії.
- Російський опозиційний політик Геннадій Гудков припустив, якщо цей запис підтвердиться, то з Пригожиним можуть розправитися. На його думку, може дійти аж до фізичного усунення – тортури, тюрма, вбивство. Режим – божевільний, він же не зупиниться ні перед чим.