"Котел" починає закипати, – Жданов про скандальну розмову продюсера Пригожина

Російська еліта ще не готова здійснити переворот. Вони не задоволені Владіміром Путіним, але продовжують його боятись.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий експерт Олег Жданов. Він додав, що українське керівництво регулярно аналізує такі розмови, щоб зрозуміти "градус" настроїв серед росіян.

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Розвідка вимірює градус настроїв серед росіян

Він прокоментував запис скандальної телефонної розмови між російським мільярдером Фархадом Ахмедовим та відомим російським музичним продюсером Йосипом Пригожиним. В ній співрозмовники обговорювали провали Путіна в Україні та політичну ситуацію всередині Росії.

За словами Жданова, українська розвідка регулярно перехоплює подібні розмови серед росіян. Вони свідчать про те, що російські політичні та бізнесові еліти дозріли до того, щоб щось поміняти в Росії.

Олег Жданов про можливий заколот проти Путіна: дивитись відео

"Наше керівництво міряє градус настроїв у російському суспільстві завдяки таким перехопленням. Їх оприлюднення є застереженням для деяких, а для інших стає поштовхом до дій. Я бачу, що "котел" починає помаленьку закипати", – заявив Жданов.

Потрібен тригер

Військовий експерт наголосив, що для того, щоб розмови перейшли у реальні дії, потрібна якась подія, "чорний лебідь", який стане тригером. Водночас він не думає, що це станеться найближчим часом.

"Еліта все ще боїться Путіна і його силових структур, а тому до рівня організації заколоту ще не дійшло. Найчастіше це стається дуже неочікувано і невідомо на загал, крім вузького кола заколотників, які здійснюватимуть переворот", – додав Жданов.

Скандальна розмова Ахмедова з Пригожиним