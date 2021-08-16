Запізнились на український літак: громадяни Грузії не змогли покинути Кабул
Джерело:24 канал
Громадяни Грузії, які залишилися в Афганістані, не змогли покинути Кабул. Вони не встигли на український літак, який мав їх евакуювати.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Грузії Алєксандр Хвтісіашвілі під час брифінгу. Тепер країна відправить для них окремий літак.
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Яких заходів вживає влада
За словами Хвтісіашвілі, наразі влада намагається отримати для цього відповідні дозволи. Водночас МЗС Грузії працює над тим, щоб громадяни змогли добратися в аеропорт за допомогою турецької сторони.
Варто зауважити, що Туреччина заявила про готовність допомогти транспортувати громадян Грузії броньованими машинами.
Зараз ця операція виконується. Сподіваюся, в найближчому майбутньому вони будуть доставлені в аеропорт Кабула, де наші партнери забезпечать їхнє повернення в Грузію,
– заявив Хвтісіашвілі.
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Ситуація в Афганістані: коротко
- Терористи "Талібану" 15 серпня почали наступ на столицю Афганістану – Кабул. Однак влада вирішила здати місто мирно, щоб уникнути кровопролиття.
- Терористи 16 серпня увірвались до будівлі парламенту Афганістану. Вони демонстративно зняли прапор країни та взяли відомство під контроль.
- У ніч на 16 серпня Україна евакуювала 8 українців. Літак також вивіз громадян Нідерландів, Хорватії та Білорусі.
- За даними МЗС України, наразі у зоні ризику залишаються близько 50 наших громадян.
- Голови МЗС країн ЄС 17 серпня проведуть кризові переговори через ситуацію в Афганістані.