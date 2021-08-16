Запізнились на український літак: громадяни Грузії не змогли покинути Кабул

Громадяни Грузії, які залишилися в Афганістані, не змогли покинути Кабул. Вони не встигли на український літак, який мав їх евакуювати.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Грузії Алєксандр Хвтісіашвілі під час брифінгу. Тепер країна відправить для них окремий літак.

До теми Росія заявила про "хороші" відносини з терористами Талібану

Яких заходів вживає влада

За словами Хвтісіашвілі, наразі влада намагається отримати для цього відповідні дозволи. Водночас МЗС Грузії працює над тим, щоб громадяни змогли добратися в аеропорт за допомогою турецької сторони.

Варто зауважити, що Туреччина заявила про готовність допомогти транспортувати громадян Грузії броньованими машинами.

Зараз ця операція виконується. Сподіваюся, в найближчому майбутньому вони будуть доставлені в аеропорт Кабула, де наші партнери забезпечать їхнє повернення в Грузію,

– заявив Хвтісіашвілі.

За даними МЗС, в Кабулі перебувають 23 громадяни Грузії. Усі вони колишні військові. Водночас 6 з них працюють в приватній американській компанії, а 17 – в канадській.

Дізнайтеся більше Спустошені вулиці, анархія та мародери: що зараз відбувається у Кабулі – фото, відео

Ситуація в Афганістані: коротко