Богуслаєв зустріне Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт експрезиденту "Мотор Січі"

Експрезиденту АТ "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву продовжили запобіжний захід. Він пробуде під вартою до 11 лютого.

Так, суддя Оксана Голуб задовольнила клопотання слідчого ГСУ Служби безпеки України. Таким чином "запобіжку" Богуслаєву продовжили до 11 лютого 2023 року.

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Засідання було закритим

Судове засідання проходило у закритому режимі. Прокурори подали відповідне клопотання, оскільки мали озвучувати інформацію, яка містить державну таємницю. Мовиться про відомості щодо держзамовлення оборонного комплексу. Однак рішення оголошували відкрито.

Сам Богуслаєв від коментарів відмовився. Його адвокат Руслан Волинець зазначив, що мають отримати повне рішення суду, а тоді думатимуть про оскарження.

До речі, раніше Київський апеляційний суд не змінив рішення Шевченківського суду Києва. Запобіжний захід щодо Богуслаєва залишився у силі, хоч його і намагались оскаржувати. Експрезидент й далі все заперечував.

Справа Богуслаєва: що відомо