У Запоріжжі частина мешканців повернулася до будинку, де стався вибух

У Запоріжжі частина людей, які мешкають у пошкодженому вибухом будинку, уже повернулись у власні помешкання. Це вдалось зробити жителям двох під'їздів – третього та четвертого.

Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, у третьому та четвертому під'їздах, вже є світло, вода та опалення. У понеділок, 31 січня, тут обстежать вентиляцію та підключать газ.

Раніше Травми голови і опіки: що відомо про стан постраждалих через вибух у Запоріжжі

У будинку поступово підключають комунікації

Мешканці квартир цих під’їздів вже повернулися до своїх квартир,

– написав Куртєв.

29 січня вмикатимуть опалення, водопостачання та світло вже у 1-му під'їзді. Щоб комунальники могли працювати і у вечірній час, біля будинку провели додаткове вуличне освітлення.

Пошкоджені стіни поки закриють брусом

У міській раді розповіли, що всі пошкоджені елементи стін та вікон закриють плівкою, ДСП та дерев'яним брусом. Сподіваються, що за 29 – 20 січня з цим завданням справляться.

Найбільше постраждав другий під'їзд

Найбільше від вибуху постраждав другий під'їзд, адже тут повністю зруйновані дві квартири – на другому та третьому поверхах. Потерпілим обіцяють надати першу допомогу у розмірі близько 26 тисяч гривень на кожного.

На місці чергує мобільний офіс, в якому можна написати заяву на отримання такої допомоги, і одразу зробити ксерокопії документів. Вже надійшло 14 заяв на отримання такої фінансової допомоги,

– пояснив Куртєв.

Читайте також Вибух у житловому будинку у Запоріжжі: правоохоронці відкрили кримінальну справу

Поки що жителів будинки тимчасово поселяють у гуртожиток. Проте бажання там жити виявила наразі одна сім'я, ще одна, можливо, доєднається.

Що відомо про вибух у Запоріжжі: коротко

Вибух стався вранці 28 січня, спричинила трагедію газоповітряна суміш. Загинула літня жінка.

Ще троє осіб отримали травми різного ступеня важкості.

Пошкодження отримали 7 квартир. Мешканців евакуювали.

Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження.

Дивіться відео про вибух у Запоріжжі:

У мерії повідомили, що двоє потерпілих досі перебувають у лікарні. Одна людина – у дуже важкому стані, з 90% опіків тіла.

Текст публікації Анатолія Куртєва:

На другому за сьогодні позачерговому засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС обговорили наступні питання:

– Щодо робіт рятувальних та правоохоронних служб,

– Щодо постраждалих

Внаслідок вибуху одна людина загинула. Ще дві людини госпіталізовано: одна знаходиться у важкому стані та має опіки 90% тіла, інша перебуває у терапевтичному відділенні (за результатами обстеження у неї виключено будь-які патології). Ще одна постраждала людина перебуває на амбулаторному лікуванні з легкими тілесними ушкодженнями.

– Щодо відновлювальних робіт

Із чотирьох під'їздів будинку найбільше постраждав другий під'їзд. Трохи менше пошкоджень отримав перший під’їзд.

Повністю зруйновані дві квартири другого під'їзду: одна – на другому поверсі, інша – на третьому. Там ушкоджено зовнішні стіни.

Наразі в 3-му та 4-му під'їзді вже є світло, вода, опалення. У понеділок в цих під’їздах заплановано обстеження вентиляції та запуск газу. Мешканці цих під’їздів вже повернулися до своїх квартир.

