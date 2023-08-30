У Запоріжжі чули вибух: раніше в області оголосили повітряну тривогу

У Запоріжжя ввечері 30 серпня пролунав потужний вибух. До цього по всій області оголосили повітряну тривогу.

Сирени лунали по всій області через ракетну небезпеку. Наразі достеменно невідомо, що саме трапилося у місті після вибухів.

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У Запоріжжі пролунав вибух

Журналісти, які наразі перебувають у Запоріжжі, розповіли, що чули гучний звук, який пролунав у місті близько 22:08. Наразі у місті оголосили повітряну тривогу.

У Запоріжжі було чутно звук вибуху,

– кажуть кореспонденти.

Варто зазначити, що Повітряні сили близько 21:38 оголосили повітряну тривогу по всій Запорізькій області. Це було пов'язано із запуском окупантами ракет.

"Увага! Запорізька область – ракетна небезпека!" – написали у Повітряних силах.

Наразі невідомо, чи є у Запоріжжі постраждалі або пошкодження після вибуху. Крім того, поки що місцева влада не повідомляла, чим саме вгатили по місту російські загарбники.

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