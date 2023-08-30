У Запоріжжі чули вибух: раніше в області оголосили повітряну тривогу
Джерело:Суспільне
У Запоріжжя ввечері 30 серпня пролунав потужний вибух. До цього по всій області оголосили повітряну тривогу.
Сирени лунали по всій області через ракетну небезпеку. Наразі достеменно невідомо, що саме трапилося у місті після вибухів.
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У Запоріжжі пролунав вибух
Журналісти, які наразі перебувають у Запоріжжі, розповіли, що чули гучний звук, який пролунав у місті близько 22:08. Наразі у місті оголосили повітряну тривогу.
У Запоріжжі було чутно звук вибуху,
– кажуть кореспонденти.
Варто зазначити, що Повітряні сили близько 21:38 оголосили повітряну тривогу по всій Запорізькій області. Це було пов'язано із запуском окупантами ракет.
"Увага! Запорізька область – ракетна небезпека!" – написали у Повітряних силах.
Наразі невідомо, чи є у Запоріжжі постраждалі або пошкодження після вибуху. Крім того, поки що місцева влада не повідомляла, чим саме вгатили по місту російські загарбники.
Росіяни не вперше обстрілюють Запоріжжя
- Окупанти обстріляли Запоріжжя 18 серпня ракетами. Тоді внаслідок атаки пошкодження отримали три багатоповерхівки й два заклади освіти.
- До цього росіяни пускали чотири ракети по Запорізькому району 15 серпня. Внаслідок цього воєнного злочину постраждала гімназія, заклад дошкільної освіти та будинки, що були розташовані поруч з місцем вибуху.
- Раніше загарбники вгатили по Запоріжжю 10 серпня. Тоді вони влучили по готелю Reikartz, де колись зупинявся очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
- Внаслідок атаки по Запоріжжю всього постраждали 19 людей. Загинула 1 жінка, яка стояла у 300 – 400 метрах від епіцентру подій.
- Перед цим приліт по місті відбувся і 9 серпня. Тоді внаслідок атаки загинули 2 музикантки, які збирали гроші на потреби Збройних Сил нашої держави. Всього після цього обстрілу було відомо про 3 жертв.