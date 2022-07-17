У Запоріжжі та на Херсонщині чули звуки вибухів

Мешканці Запорізької області повідомляють про вибухи. Також люди чують вибухи і на Херсонщині.

У Штабі оборони Запорізького краю підтвердили інформацію. Зазначили, що за попередньою інформацією обстріл вели за територією міста.

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Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що у Запоріжжі спрацювали сигналізації автомобілів.

"Одразу в кількох районах міста Запоріжжя було чутно вибухи. За містом видніється дим. Друзі, не повідомляйте про місця, поки немає офіційної інформації про події, що б це не було", – наголосив Гончаренко.

Підтвердили, що це російські обстріли

Згодом, о 15:34 з'явилася інформація про вибухи від Запорізької обласної військової адміністрації. Зазначили, що російські вбивці атакували з реактивних систем залпового вогню з 14:00 по 15:00. Ціллю ворога були населені пункти по лінії зіткнення.

За попередньою інформацією постраждалих, загиблих не має. Інфраструктура руйнувань не зазнала. Виникла пожежа на декількох полях. Зберігаємо спокій, дотримуємось правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації,

– розповіли в адміністрації.

Вибухи на Херсонщині

Щодо Херсонської області, то тут вибухи чули у Каховському районі, зокрема, поблизу Чаплинки. Місцевих мешканців закликають перебувати у безпечних місцях.

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