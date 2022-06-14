На Запоріжжі кадирівці вгатили з артилерії по бурятах

На Запоріжжі вороги гатили одне по одному. Зокрема ворожі кадирівці вгатили по таких же бурятах.

За словами Олексія Арестовича між ними вже були непорозуміння. Про це радник глави Офісу Президента розповів ввечері 13 червня.

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Кадирівці з артилерії вгатили по бурятах

Олексій Арестович розповів, що кадирівці пішли у сторону Сєвєродонецька, натомість бурятів відправили у напрямку Херсонщини.

Між ними дуже погані стосунки,

– розповів Арестович.

Радник Андрія Єрмака пояснив, що між кадирівцями та бурятами розбірки були ще в районі Чорнобаївки.

"Зараз дійшло до того, що скандальні кадирівці нанесли по бурятах парочку артилерійських ударів", – розповів Олексій Арестович.

Додав також, що кадирівців у Сєвєродонецьк відправили у покарання.

Також Олексій Арестович пригадав, що росіяни перекинули більше сил на Харківщину та дещо відтиснули оперативне командування "Схід".

Абсурдні дії російських окупантів

13 червня джерела 24 каналу в розвідці повідомили, що російські окупанти знову обстрілюють Донецьк та звинувачують у цьому Збройні Сили України. Вороги на території тимчасово окупованої Донеччини влучили в пологовий будинок. Провокації російські бойовики влаштували навмисно – просять підмогу у Путіна.

У цей день вороги з Макіївки обстріляли Донецьк зранку 13 червня. Російські окупанти влучили в ринок. На жаль, внаслідок дій ворога загинули 2 осіб, зокрема жінка та дитина.

Російські окупанти поширили брехню, що нібито "знайшли" у Скадовську покинуте поховання сибірської виразки. Насправді це відверта брехня, натомість ризики поширення інфекцій дуже великі в тимчасово окупованому Маріуполі. Зокрема навіть британська розвідка попередила, що місту загрожує великий спалах холери.

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