Зупиняються виробництва та хлібозаводи: містечка Запоріжжя залишились без газу

Росіяни спричинили чергову гуманітарну катастрофу на території Запорізької області. Вони перебили магістральний газогін в районі села Мирне (Пологівський район).

Окупанти не дозволили його відремонтувати, внаслідок чого великі міста залишилися без газу. Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя.

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Які міста залишилися без газу

Мелітополь

Енергодар

Токмак

Дніпрорудне

Пологи

та інші.

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Традиційно, росіяни вдалися до брехні. У відключенні вони звинуватили українську сторону – так званих "бойовиків Зеленського". Звісно, у це ніхто не повірив. Усвідомивши, що злочин приховати не вдається, вони попросили своє керівництво у москві завезти якомога більше електричних пічок, аби люди могли готувати собі їжу.

"Якщо усі увімкнуть електропічки, то вслід за газовою мережею можуть полетіти і трансформатори", – сказав кореспондент.

До слова, мешканці Бердянська без газу вже п'ятий місяць. 9 березня російські військові перебили інший газогін – у Донецькій області.

Виробництво хліба зупинилося

Він додав, що через дії окупантів зупиняються хлібзаводи та низка інших підприємств. Так, у Мелітополі з полиць магазинів зник хліб. Річ у тім, що усі печі у пекарнях працюють від газу, тож виробництво хліба зупинилося. Наразі пощастило людям, які мають вдома електричні хлібопічки.

Мелітопольців попереджають про чергові несподіванки. Так, незабаром у місті може бути різке підвищення цін на дріжджі та борошно.

Злочини росіян на окупованих територіях

У Мелітополі російські загарбники захопили та закрили міський морг. Місцеві мешканці не можуть поховати своїх рідних.

Росіяни продовжують розкрадати українське зерно. З Бердянська його привезли до Туреччини.

На Херсонщині окупанти не дозволяють гасити пожежі. Люди саме мали збирати врожай на полях, але вогонь охопив величезні території.

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