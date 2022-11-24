У Пологах на Запоріжжі підірвали колаборанта Калашника, – ЗМІ
24 листопада 2022 , 20:40Читать новость на русском
У Запорізькій області, ймовірно, підірвали колаборанта Сергія Калашника. Автомобіль зрадника нібито вибухнув ввечері 23 листопада.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що ввечері 23 листопада в автомобілі зрадника з міста Пологи здетонував вибуховий пристрій. Колаборант, схоже, вижив.
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Колаборант потрапив до лікарні
Повідомляється, що зрадник отримав поранення і наразі перебуває у лікарні.
За попередньою інформацією, постраждалим колаборантом виявився ексголова Пологівської райради Сергій Калашник.
Після окупації міста росіяни призначили його на посаду так званого "голови муніципального утворення міста Пологи".
Колаборантам несолодко на Запоріжжі
- На окупованій території Запорізької області процвітає рух опору, через що зрадники та окупанти не можуть спокійно спати.
- Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що близько пів тисячі колаборантів з сім'ями втекли з тимчасово окупованих територій Запоріжжя та Херсонщини до Криму.
- Федоров наголосив, що поплічники загарбників відчувають небезпеку та шукають будь-яку можливість, аби уникнути відповідальності та втекти.
- Так у тимчасово окупованому Мелітополі нещодавно пролунала "бавовна". Внаслідок неї колаборант Дмитро Трухін дістав декілька важких поранень й опинився у реанімації.
- Також в Запорізькій області нібито підірвали "окупаційного заступника мера Бердянська" Павла Іщука. Біля одного з житлових будинків нібито спрацював вибуховий пристрій, від якого і загинув зрадник.
- У вересні в Мелітополі підірвали дім колаборанта Юрія Онищука. Крім того, від сил спротиву постраждав колаборант Олег Шостак.
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