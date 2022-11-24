У Пологах на Запоріжжі підірвали колаборанта Калашника, – ЗМІ

У Запорізькій області, ймовірно, підірвали колаборанта Сергія Калашника. Автомобіль зрадника нібито вибухнув ввечері 23 листопада.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що ввечері 23 листопада в автомобілі зрадника з міста Пологи здетонував вибуховий пристрій. Колаборант, схоже, вижив.

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Колаборант потрапив до лікарні

Повідомляється, що зрадник отримав поранення і наразі перебуває у лікарні.

За попередньою інформацією, постраждалим колаборантом виявився ексголова Пологівської райради Сергій Калашник.

Після окупації міста росіяни призначили його на посаду так званого "голови муніципального утворення міста Пологи".

Колаборантам несолодко на Запоріжжі

На окупованій території Запорізької області процвітає рух опору, через що зрадники та окупанти не можуть спокійно спати.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що близько пів тисячі колаборантів з сім'ями втекли з тимчасово окупованих територій Запоріжжя та Херсонщини до Криму.

Федоров наголосив, що поплічники загарбників відчувають небезпеку та шукають будь-яку можливість, аби уникнути відповідальності та втекти.

Так у тимчасово окупованому Мелітополі нещодавно пролунала "бавовна". Внаслідок неї колаборант Дмитро Трухін дістав декілька важких поранень й опинився у реанімації.

Також в Запорізькій області нібито підірвали "окупаційного заступника мера Бердянська" Павла Іщука. Біля одного з житлових будинків нібито спрацював вибуховий пристрій, від якого і загинув зрадник.

У вересні в Мелітополі підірвали дім колаборанта Юрія Онищука. Крім того, від сил спротиву постраждав колаборант Олег Шостак.

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