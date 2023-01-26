У Запоріжжі підіймається густий дим: у місті чули вибухи, працює ППО

Росіяни продовжують завдавати масованого ракетного удару по Україні 26 січня. Відомо, що потужний вибух пролунав у Запоріжжі. У небо над місто здійнявся густий дим.

Місцеві мешканці повідомили про те, що чули вибухи. Густий дим свідчить про те, що міг бути приліт. Але ми не можемо стверджувати на всі 100%. Тож варто очікувати на офіційну заяву влади.

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У Запоріжжі працює ППО

Наразі інформації щодо ракетного удару по Запоріжжю не так уже й багато. Відомо про те, що в місті працює ППО. Також в обласному центрі пролунали потужні вибухи. У мережу вже виклали фото, яке демонструє наслідки цього. У небо над місто здіймається густий темний дим. Припускаємо, що це був таки приліт.



У небо над Запоріжжям підіймається дим / Фото its_zp

Ворожі ракети влучили на Вінниччині

Про це повідомив глава Вінницької ОВА Сергій Борзов. За його словами, в області зафіксовано влучання ракет. На щастя, минулося без постраждалих. Водночас він зауважив, що на місці влучання працюють усі необхідні оперативні служби.

Прильоти зафіксували також на Одещині

За наявною інформацією, в області пролунала низка вибухів. О 09:27 "Суспільне" виклало кадр, на якому можна побачити дим в Одеському районі. О 09:40 monitor повідомив, що в області працює ППО. А ще через кілька хвилин надійшли дані про ще кілька вибухів.

Місцеві телеграм-канали повідомляли, що в області могло бути 4 – 5 прильотів. Зауважимо, що ворог запускав ракети так, щоб вони кружляли. Це окупанти зробили, щоб визначати, де ж розташована ППО України.

Додамо, що станом на 10:00 частково зникло водопостачання в Одесі. Про це розповіли місцеві мешканці.

Вже о 10:19 надійшла офіційна інформація від глави Одеської районної військової адміністрації Юрія Крука. За його словами, ворог поцілив у два об'єкти критичної інфраструктури. На щастя, цього разу минулося без постраждалих.