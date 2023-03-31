У Запоріжжі пролунав вибух: мешканців міста закликали негайно пройти в укриття

У Запоріжжі пролунав вибух. Через це мешканців міста закликали спуститись в укриття цивільного захисту.

Варто додати, що Росія атакувала Запорізьку область у ніч проти 31 березня та вдосвіта цього ж дня. Окупанти пошкодили цивільні будинки та об'єкт критичної інфраструктури.

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Що відбувалось на Запоріжжі

Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили о 12:49 31 березня. Після цього буквально о 13:02 в ЗМІ повідомили про вибухи в обласному центрі.

Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!

– закликав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

На Сході України лунала повітряна тривога

Окрім Запорізької області, сирени лунали в:

Херсонській;

Дніпропетровській;

Донецькій областях.

Також "червоними" були окупований Крим та Луганська область. Там тривога триває, починаючи з грудня та квітня відповідно.

Орієнтовно о 13:11 31 березня мешканців Глухова Сумської області попередили про загрозу артилерійського обстрілу.

Варто додати, що буквально о 13:19 31 березня оголосили про відбій повітряної тривоги.

Коротко про обстріл Запоріжжя