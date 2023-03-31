У Запоріжжі пролунав вибух: мешканців міста закликали негайно пройти в укриття

31 березня 2023, 13:09
Читать новость на русском

У Запоріжжі пролунав вибух. Через це мешканців міста закликали спуститись в укриття цивільного захисту.

Варто додати, що Росія атакувала Запорізьку область у ніч проти 31 березня та вдосвіта цього ж дня. Окупанти пошкодили цивільні будинки та об'єкт критичної інфраструктури.

Дивіться також Росія випустила по Харкову 9 ракет, є постраждалі: деталі нічної атаки

Що відбувалось на Запоріжжі

Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили о 12:49 31 березня. Після цього буквально о 13:02 в ЗМІ повідомили про вибухи в обласному центрі. 

Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!
– закликав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.  

На Сході України лунала повітряна тривога

Окрім Запорізької області, сирени лунали в:

  • Херсонській;
  • Дніпропетровській;
  • Донецькій областях.

Також "червоними" були окупований Крим та Луганська область. Там тривога триває, починаючи з грудня та квітня відповідно. 

Орієнтовно о 13:11 31 березня мешканців Глухова Сумської області попередили про загрозу артилерійського обстрілу. 

Варто додати, що буквально о 13:19 31 березня оголосили про відбій повітряної тривоги. 

Коротко про обстріл Запоріжжя

  • Орієнтовно о 23 годині 30 березня на Запоріжжі повідомили про повітряну тривогу. Згодом у регіоні лунали вибухи. У Monitor писали про пуски ракет типу С-300 у напрямку Запоріжжя, проте пояснювали, що частина не долетіла. 
  • Вдосвіта 31 березня тривоги у Запорізькій області пролунали вдруге. Вранці в ОВА розповіли, що Росія вдарила з реактивної системи залпового вогню. Як наслідок, окупанти зруйнували цивільні споруди – виникла пожежа у приватному будинку, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні домівки, дитячий садочок. 
  • На щастя, люди не постраждали та не загинули. Щоправда, рятувальникам довелось викликати швидку для вагітної жінки, адже вона була у стресі через атаку. 

Автор: Діана Квасневська