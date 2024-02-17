У Запоріжжі пролунав вибух: в Україні загроза балістики

Росія не припиняє обстрілювати мирні українські міста, які не становили для неї загрози. Цього разу під ударом знову опинилось Запоріжжя.

У Запоріжжі вдень 17 лютого пролунали вибухи. Це сталося під час повітряної тривоги, пов'язаної із загрозою балістичного удару.

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Місцеві чули звуки вибухів

Кореспонденти Суспільного повідомляють, що у Запоріжжі пролунали вибухи. Очільник Запорізької ОВА підтвердив вибухи.

Вибух у Запорізькому районі поблизу села Наталівка,

– написав він.

Він також закликав перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги. Пам'ятайте, звичайна обережність може врятувати життя, тож не варто нехтувати власною безпекою. У разі повітряної загрози спустіться у найближче сховище або скористайтесь правилом двох стін.

Наразі деталей вибуху невідомо.

Запоріжжя криють вогнем постійно