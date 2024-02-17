У Запоріжжі пролунав вибух: в Україні загроза балістики

17 лютого 2024, 12:09
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Джерело:

Суспільне

Росія не припиняє обстрілювати мирні українські міста, які не становили для неї загрози. Цього разу під ударом знову опинилось Запоріжжя.

У Запоріжжі вдень 17 лютого пролунали вибухи. Це сталося під час повітряної тривоги, пов'язаної із загрозою балістичного удару.

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Місцеві чули звуки вибухів

Кореспонденти Суспільного повідомляють, що у Запоріжжі пролунали вибухи. Очільник Запорізької ОВА підтвердив вибухи. 

Вибух у Запорізькому районі поблизу села Наталівка,
– написав він.

Він також закликав перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги. Пам'ятайте, звичайна обережність може врятувати життя, тож не варто нехтувати власною безпекою. У разі повітряної загрози спустіться у найближче сховище або скористайтесь правилом двох стін.

Наразі деталей вибуху невідомо. 

Запоріжжя криють вогнем постійно

  • Росіяни 15 лютого вдосвіта атакували Запоріжжя ракетами. У місті пролунало щонайменше два вибухи. Відомо, що ворог атакував зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Було влучання у об'єкт інфраструктури. Тоді постраждала одна людина.
  • Відомо, що 15 січня повідомив тодішній голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, над Запоріжжям помітили ворожий розвідувальний безпілотник. ЗСУ оперативно виявили його та знищили.
  • Внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у Запоріжжі пролунало загалом 5 вибухів. Тодішній очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко зазначив, що наразі відомо про влучання ракет у житлові райони. Зокрема, на відкриті території, що поруч із будинками.

Автор: Вікторія Кульженко