У Запоріжжі пролунав вибух: в Україні загроза балістики
Джерело:Суспільне
Росія не припиняє обстрілювати мирні українські міста, які не становили для неї загрози. Цього разу під ударом знову опинилось Запоріжжя.
У Запоріжжі вдень 17 лютого пролунали вибухи. Це сталося під час повітряної тривоги, пов'язаної із загрозою балістичного удару.
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Місцеві чули звуки вибухів
Кореспонденти Суспільного повідомляють, що у Запоріжжі пролунали вибухи. Очільник Запорізької ОВА підтвердив вибухи.
Вибух у Запорізькому районі поблизу села Наталівка,
– написав він.
Він також закликав перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги. Пам'ятайте, звичайна обережність може врятувати життя, тож не варто нехтувати власною безпекою. У разі повітряної загрози спустіться у найближче сховище або скористайтесь правилом двох стін.
Наразі деталей вибуху невідомо.
Запоріжжя криють вогнем постійно
- Росіяни 15 лютого вдосвіта атакували Запоріжжя ракетами. У місті пролунало щонайменше два вибухи. Відомо, що ворог атакував зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Було влучання у об'єкт інфраструктури. Тоді постраждала одна людина.
- Відомо, що 15 січня повідомив тодішній голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, над Запоріжжям помітили ворожий розвідувальний безпілотник. ЗСУ оперативно виявили його та знищили.
- Внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у Запоріжжі пролунало загалом 5 вибухів. Тодішній очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко зазначив, що наразі відомо про влучання ракет у житлові райони. Зокрема, на відкриті території, що поруч із будинками.