У Запоріжжі пролунав вибух: ворог міг вдарити балістикою

Зранку 9 квітня у Запоріжжі пролунав гучний вибух. Перед цим в області попередили про загрозу балістичного удару.

Вибухи пролунали в Запоріжжі незадовго після оголошення повітряної тривоги. Людей закликали перебувати в укриттях.

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Що відомо про атаку на Запоріжжя

О 08:30 у половині областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про загрозу балістичного озброєння зі Сходу.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров закликав жителів регіону перейти в укриття. Вже о 08:42 у Запоріжжі почули звук вибуху.

О 09:05 Повітряні сили оголосили про відбій загрози.

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Зазначимо, що зад день перед цим, 8 квітня, ворог завдав удару по цивільних об'єктах в Запоріжжі. На жаль, внаслідок цього обстрілу є жертви.

Що відомо про терористичний удар по Запоріжжю 8 квітня