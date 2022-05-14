На Запоріжжі росіяни будують багатоешелонну оборону: хочуть всерйоз закріпитися

Російські загарбники на Запоріжжі хочуть утримати зайняті позиції. Для цього вони готуються до побудови багатоешелонної оборони.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ. Російські окупанти намагаються зробити все, щоб утримати окуповані території на Запоріжжі.

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Росіяни ведуть активну підготовку для створення ліній оборони. Це їм потрібно для утримання зайнятих позицій.

На Запорізькому напрямку, з метою утримання захопленої території, відзначаються підготовчі заходи до побудови окупантами багатоешелонованої оборони,

– йдеться в повідомленні Генштабу.

Ситуація на Запоріжжі: останні новини

Частина Запорізької області, на жаль, перебуває під російською окупацією. Однак українські воїни уже пішли у контрнаступ. Попри загарбницькі плани росіян, наші воїни просуваються вперед та відкидають окупанта з нашої землі.

Однак ситуація через бойові дії є складною. Наприклад, мер Гуляйполя закликав місцевих мешканців виїхати з міста, а через 2 дні окупанти "Градами" накрили місто.

10 травня майже увесь день росіяни обстрілювали цивільну інфраструктуру міста Оріхове. На жаль, є загиблі та поранені.

11 травня у селищі міського типу Комишуваха окупанти з артилерії обстрілювали житлові будинки. Повідомляється, що півтора десятка ворожих ракет розірвалося у жилих кварталах міста. Унаслідок цинічного обстрілу пошкоджено десятки будівель. На жаль, одна людина загинула та ще кілька мирних мешканців зазнали поранень.

12 травня у Запоріжжі пролунав потужний вибух через випущену по місту крилату ракету. Росіяни влучили в приватну будівлю, внаслідок чого виникла пожежа.

Того ж дня кореспондент 24 каналу із Запоріжжя розповів, що окупанти почали глушити мобільний зв'язок. Ймовірно, окупанти намагаються стягнути підкріплення і не хочуть, щоб інформація про це потрапила до Збройних Сил.

Служба безпеки завадила мешканцю Дніпра скоїти теракт, який був спланований для того, щоб посіяти паніку. Чоловік планував влаштувати вибух у центральній частині Запоріжжя.

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