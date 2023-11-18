На Запоріжжі росіяни завдали трьох ракетних ударів: є загиблі та поранені
Джерело:Національна поліція
Росія обстріляла мирне населення Запорізької області. Загарбники вдарили по Комишуваській громаді.
У суботу, 18 вересня, поліція повідомила, що росіяни тричі атакували мирний населений пункт у Запорізькій області. На жаль, є жертви.
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Що відомо про російську атаку
За даними правоохоронців, Росія провела дві атаки та завдала трьох ракетних ударів по Комишуваській громаді. Тип ракет, які використав противник, наразі встановлюється.
Внаслідок перших двох ракетних влучань було поранено 4-х місцевих жителів. Також ця атака спровокувала пожежу у житловому будинку.
Згодом на місце приїхали працівники ДСНС та поліцейські. Після цього Росія підступно завдала третього ракетного удару. Внаслідок цієї атаки загинули 2 рятувальників. Ще 3 співробітники ДСНС зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
Наслідки російської атаки на Запоріжжі / Фото Національної поліції
Росія постійно тероризує Запорізьку область
- Нещодавно окупанти забрали життя ще у двох українських рятувальників. Окупанти 15 листопада близько 10:00 обстріляли Запоріжжя.
- Внаслідок ворожої атаки сталося займання. Вогнеборці оперативно приїхали на місце, щоб приборкати полум'я, а загарбники в цей момент знову атакували обласний центр.
- В результаті цього підступного обстрілу загинули співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Одному було 34 роки, а іншому – 31.
- У п'ятницю, 17 листопада, з вбитими росіянами працівниками ДСНС попрощалися. Як стало відомо, внаслідок тієї атаки загинули Віталій Накаряков та Сергій Дорогокупля.
- Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко назвав їх "воїнами без зброї". Він зауважив, що розв'язана Росією війна проти України забирає найкращих.
- Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня Росія обстріляла Запоріжжя ракетами. Одна з них влучила у житловий будинок, що розташований в центрі міста.
- Внаслідок цієї атаки загинуло 5 людей. Серед жертв – молоде подружжя. Їхні батьки вціліли, але зазнали поранень.