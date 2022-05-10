На Запоріжжі розгромили підрозділ морської піхоти Росії, який був під Києвом – Жорін

Кілька днів тому українські захисники на Запоріжжі знову зустріли один з підрозділів морської піхоти Росії, який був спочатку в Київській області. Наші ЗСУ вчергове розгробили російських військових та змусили їх відступити.

Про це ексклюзивно в інтерв'ю 24 каналу розповів екскомандир полку захисників Маріуполя Максим Жорін.

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Він зізнався, що як тоді окупанти отримали від ЗСУ "на горіхи", так само і 2 дні тому, але вже на Запоріжжі.

Ми спалили 2 танка (підрозділу морської піхоти Росії – 24 канал), декілька БМП і "набили" безліч окупантів, після чого вони були змушені відступати на декілька населених пунктів назад,

– заявив Максим Жорін.

За його словами, це один з підрозділів, який "тікав" з Київської області, але його в Росії перекомплектували та знову кинули на територію України вже в іншому напрямку. "І так склалось, що ми їх знов зустріли", – додав Жорін.

Раніше Максим Жорін розповів, що українські військові, окрім дипломатичного шляху, готують і військовий шлях звільнення Маріуполя. Робота відбувається з вищим керівництвом ЗСУ.

Він також сказав, що у них багато хоробрих військовослужбовців, які рвуться та готові на все, щоб звільнити товаришів та деблокувати Маріуполь. Проте, за його словами, це не операція для одного підрозділу, це загальновійськова велика й масштабна операція.

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Про деблокаду Маріуполя Максим Жорін розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. Повну розмову з екскомандиром полку захисників Маріуполя читайте найближчим часом на сайті 24 каналу.