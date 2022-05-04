На Запоріжжі ЗСУ знищили понад сотню росіян: їх тіла доставили в морг у Горлівці

Українські військові продовжують доблесно боронити рідні землі від окупантів. Так, на Запоріжжі вдалося знищити понад сотню російських загарбників.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 4 травня. "Двохсотих" російських військових уже доставили до моргу у Горлівці.

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Відомо, що усі вони були військовослужбовцями 1 армійського корпусу. Знищити їх вдалося нашим військовим у Запорізькій області. Зараз же тіла понад сотні загарбників лежать у центральному морзі Горлівки.

У Генштабі зазначають, що на Запоріжжі окупанти також намагалися штурмувати населений пункт Оріхів. На щастя, усі спроби російських військових не принесли їм жодних успіхів.

Актуальні втрати ворога

Почнімо з найприємнішого. Так, від початку повномасштабної війни Росії проти України вдалося знищити 24 200 окупантів. Також мовиться про понад 1 000 танків, а також 2 500 броньованих бойових машин.

Упродовж доби, 3 травня, ЗСУ на Півдні вдалося знищити пів сотні російських загарбників. Також наші військові вивели з ладу багато техніки окупантів і позбавили їх 7 складів з озброєнням.

А ще військові з бригади імені гетьмана Івана Мазепи показали, як вони майстерно нищать окупантів. На відео, яке виклало в мережі угруповання "Схід", можна побачити філігранну роботу наших бійців, які перетворюють ворожі машини на брухт.

Над Донбасом наші теж знищують ворожу техніку. Так, вдалося збити ракету, а також 3 безпілотники "Орлан". Вивести з ладу ворожий безпілотник вдалося і в небі над Дніпропетровщиною. Зауважимо, що знищують БПЛА окупантів наші військові регулярно. Тож вони у Росії вже бідкаються, що скоро не матимуть чим літати над Україною.

У ЗСУ також показали, як вдається відправляти ворогів на той світ з допомогою "Байрактарів". Ними гатили по позиціях росіян на острові Зміїний.

Відомо, що 38-а мотострілецька бригада окупантів уже наполовину знищена. Якщо бути точними, то вона втратила майже 60% особового складу. І посприяли цьому, ясна річ, наші ЗСУ.

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