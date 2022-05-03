У Запоріжжя прибули маріупольці, які їхали власним авто: колона автобусів досі затримується

До Запоріжжя станом на 13:20 3 травня вже прибули маріупольці, які їхали власним авто. Тим часом колона автобусів з евакуйованими з "Азовсталі" досі затримується.

Олексій Савицький – начальник управління по роботі з молоддю та сім'єю Запорізької міської ради – повідомив, що, за попередніми даними, у колоні прибули понад 200 людей. Тим часом автобуси з евакуйованими з "Азовсталі" досі у дорозі.

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Колона з евакуйованими з "Азовсталі" мешканцями Маріуполя та тимчасово окупованих територій Запорізької області затримується в дорозі. На місце збору прибувають поодинокі приватні авто,

– мовиться у повідомленні.

Колону очікують:

представники місії ООН;

Червоного Хреста;

волонтери;

правоохоронці.

Автобуси з евакуйованими рухаються до Запоріжжя

Вадим Бойченко – мер Маріуполя – 3 травня повідомив, що колона з евакуйованими з "Азовсталі" рухається до Запоріжжя. Інформацію подають досить обмежено.

У Запоріжжі відкриють центр для підтримки евакуйованих

Запоріжжя чекає евакуйованих з Маріуполя. Місто готове зустрічати людей та допомагати їм. Вже упродовж найближчих днів у місті запрацює центр "Я – Маріуполь". Місцеві фахівці зустрічатимуть маріупольців та надаватимуть усю необхідну допомогу.

Зокрема, у центрі працюватимуть:

адміністратори;

медики;

психологи.

Також у "Я – Маріуполь" збираються обладнати дитячу кімнату.

Евакуація з "Азовсталі"

Володимир Зеленський 1 травня повідомив, що почалася евакуація цивільних мешканців з "Азовсталі". Український лідер зазначив, що евакуювати вдалося близько сотні людей.

Антоніу Гутерреш – генсек ООН – запевнив Зеленського, що евакуйованих повезуть в Україну.

Тим часом оборонці Маріуполя продовжують захищати місто від російських загарбників. Попри надскладну ситуацію, герої продовжують тримати оборону та відбивати атаки російських загарбників. Зокрема, 2 травня повідомили, що вдалося знищити ще 5 окупантів.

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