росія шукає запобіжник, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ, – Жданов про загострення на ЗАЕС
росія, ймовірно, замінувала Запорізьку АЕС в Енергодарі. Також російські окупанти розмістили там свою техніку та погрожують підірвати ЗАЕС. Експерти вважають, що росія просто шукає спосіб зупинити контрнаступ Збройних Сил України.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Адже зараз всі хвилюються через загрозу від окупації ЗАЕС. В ОП кажуть, що росія відкрито перейшла до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС.
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Експерт вважає, що події окупантів на Запорізькій АЕС – це політична гра росії.
Російські загарбники шукають будь-який запобіжний, щоб зупинити наш контрнаступ. Вони використовують все, навіть шантаж. Але це лише спроба знайти захист від контрнаступу ЗСУ,
– заявив Жданов.
Він додав, що те, що США досі не надали ракети HIMARS на 300 кілометрів, це може бути політичний тиск Америки на росію в контексті всієї війни. Експерт вважає, що США подає сигнали окупантам, мовляв, "сьогодні не дали ракети, а завтра дамо".
Жданов про ядерний шантаж росії на Запорізький АЕС: відео
Що відомо про Запорізьку АЕС: головне
- росія обстрілює Запорізьку АЕС в Енергодарі. Також російські окупанти розмістили там свою техніку та погрожують підірвати ЗАЕС.
- Зокрема, 5 серпня росіяни двічі відкрили вогонь у бік ЗАЕС. Під час обох обстрілів було зафіксовано по три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС.
- Унаслідок другого обстрілу росіяни влучили по майданчику станції біля одного з енергоблоків, де ядерний реактор. Обстріл окупантів серйозно пошкодив азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус.
- Обстріли продовжилися ввечері 6 серпня, коли війська агресора ледь не влучили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива. В Енергоатомі зазначили, що росіяни, швидше за все, цілили саме по 174 контейнерах.
- Також росіяни замінували Запорізьку АЕС. Президент Енергоатома Петро Котін повідомив, що окупанти замінували берегову лінію ЗАЕС, лінію, яка підходить до ставка-охолоджувача. Також заміновано усю цю лінію, на яку станція виходить на Каховське водосховище.
- Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що радіоактивним викидам байдуже на державні кордони. Він закликав світ відреагувати на замінування території.
- росіяни тримають снаряди у цехах станції та погрожують все підірвати й залишити "випалену землю". Раніше про це сказав начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил росії, командувач гарнізону ЗАЕС валерій васильєв.
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