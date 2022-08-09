росія шукає запобіжник, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ, – Жданов про загострення на ЗАЕС

росія, ймовірно, замінувала Запорізьку АЕС в Енергодарі. Також російські окупанти розмістили там свою техніку та погрожують підірвати ЗАЕС. Експерти вважають, що росія просто шукає спосіб зупинити контрнаступ Збройних Сил України.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Адже зараз всі хвилюються через загрозу від окупації ЗАЕС. В ОП кажуть, що росія відкрито перейшла до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС.

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Експерт вважає, що події окупантів на Запорізькій АЕС – це політична гра росії.

Російські загарбники шукають будь-який запобіжний, щоб зупинити наш контрнаступ. Вони використовують все, навіть шантаж. Але це лише спроба знайти захист від контрнаступу ЗСУ,

– заявив Жданов.

Він додав, що те, що США досі не надали ракети HIMARS на 300 кілометрів, це може бути політичний тиск Америки на росію в контексті всієї війни. Експерт вважає, що США подає сигнали окупантам, мовляв, "сьогодні не дали ракети, а завтра дамо".

Жданов про ядерний шантаж росії на Запорізький АЕС: відео



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